النصر بطلاً لكأس اتحاد الطاولة بـ«السيناريو المكرر»

معتصم عبد الله (أبوظبي)‬‬‬‬

توج النصر بطلاً لـ «كأس الاتحاد» لكرة الطاولة، كأول ألقاب الموسم الجديد 2024-2025، بتفوقه على الشارقة 3-2، في النهائي، الذي جمع الفريقين على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي بالممزر، في سيناريو مكرر للموسم الثالث على التوالي.

واحتفظ «العميد» بلقب بطل كأس الاتحاد للموسم الثالث على التوالي أمام ذات المنافس «الملك»، بعد مواجهة مثيرة ظفر فيها «الأزرق» بالأفضلية في مواجهتي فئتي «الناشئين والرجال»، فيما تفوق «الملك» في فئتي «الشباب والأشبال»، قبل أن يحسم النصر اللقب بفضل الفوز في مواجهة فئة «الزوجي» الحاسمة.

وكان «الأزرق» توج باللقب خلال موسمي 2022-2023، و2023-2024، على حساب «الملك» 3-1، و3-2 على التوالي قبل أن يضيف الثالث في انطلاق الموسم الحالي 2024-2024، والذي شهد مشاركة 5 أندية في البطولة شملت إلى جانب النصر والشارقة، شباب الأهلي، الوصل، وأكاديمية RSA،

وشهد مراسم تتويج «العميد» بكأس الاتحاد والميداليات الذهبية، حسن الزرعوني الأمين العام لاتحاد الطاولة، وعبدالرحمن المنهالي المدير المالي، فيما نال لاعبو الشارقة الميداليات الفضية.

وكرم اتحاد الطاولة على هامش نهائي «كأس الاتحاد»، نجوم الموسم الماضي 2023-2024، بعدما حصد جاسم لنجاوي «الوصل، جائز أفضل لاعب لفئة الرجال، وتوج ثنائي الشارقة أحمد ومحمد سعيد المسيبي بجائزتي أفضل لاعب لفئة الشباب والأشبال، فيما نال علي الحواي «النصر»، جائزة أفضل لاعب لفئة الناشئين، وفاز المدرب الصيني للعميد شان كي بجائزة أفضل مدرب، وظفر «الأزرق» بدرع التفوق العام.

وتتواصل منافسات موسم الطاولة، بانطلاق منافسات دوري الأشبال في 28 سبتمبر الجاري، والشباب الناشئين يومي 3 و5 أكتوبر المقبل، فيما تنطلق منافسات دوري الرجال في 25 أكتوبر، وبطولات الفردي والزوجي في 10 يناير، فيما يسدل الستار على الموسم بمنافسات «البطولة الأغلى» في 13 مايو 2025.