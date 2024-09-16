هوجارد يرفع التحدي على لقب «السباق إلى دبي» للجولف

أبوظبي (الاتحاد)

رفع الدنماركي راسموس هوجارد التحدي على لقب بطل الموسم الذي يحمل شعار «السباق إلى دبي» في جولة دي بي ورلد للجولف، بعدما اقتنص فوزاً مثيراً على حساب روري ماكلروي في بطولة أمجين الأيرلندية المفتوحة.

وفيما كانت المجريات تسير لصالح ماكلروي حامل لقب «السباق إلى دبي»، الذي كان يتصدر بفارق مريح مطلع الجولة الرابعة والأخيرة أمام جماهيره مع إقامة المنافسات على الملعب الوطني في إيرلندا الشمالية، عاد هوجارد بقوة لينهي المنافسات بإجمالي 9 ضربات تحت المعدل، مقابل 8 ضربات تحت المعدل لماكلروي.

ويعتبر هذا اللقب الخامس لهوجارد صاحب الـ 23 عاماً، في جولة دي بي ورلد، الذي تقدم إلى المركز الثاني في الترتيب العالمي لـ «السباق إلى دبي» من رولكس، بعدما كسب 835 نقطة، ليصبح إجمالي رصيده هذا الموسم 2250 نقطة، خلف ماكلروي متصدر الترتيب وحامل لقب «السباق إلى دبي»، والذي رفع رصيده أيضاً إلى 3791 نقطة.

وسينقل الثنائي الصراع بينهما إلى «البلاي أوف» الختامي، الذي يقام بنظام جديد أكثر قوة ومشاركة لنجوم اللعبة، وتحتضنه الإمارات في نوفمبر المقبل، عبر بطولتين على التوالي في شهر نوفمبر من العام الجاري مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في نادي ياس لينكس بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، ثم بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف بمشاركة أفضل 50 لاعباً.

وتضم روزنامة جولة دي بي ورلد للجولف هذا الموسم 44 بطولة في 24 دولة حول العالم، وتقام منافساتها تحت شعار «السباق إلى دبي».

يذكر أن بطولة أمجين الأيرلندية المفتوحة، أقيمت ضمن سلسلة «باك 9»، إذ يشهد الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد يشهد إقامة بطولات ضمن سلسات دولية لكل سلسلة هويتها الخاصة في جولة دي بي ورلد، ولكل سلسلة بطلها الخاص، الذي سيكسب في كل منها 200 ألف دولار من مجموع مكافآت مالية إضافية تبلغ مليون دولار، قبل أن يختتم الموسم في الإمارات.