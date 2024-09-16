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الرياضة

أحمد فتوح لاعب الزمالك يواجه المجهول بعد رفض «الدية»

أحمد فتوح لاعب الزمالك يواجه المجهول بعد رفض «الدية»
16 سبتمبر 2024 13:02

 

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  • معتز الشامي (أبوظبي)
    يواجه أحمد فتوح، لاعب الزمالك، مصيراً مجهولاً خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما رفض أهل ضحية حادث الدهس الذي تورط فيه اللاعب على طريق الساحل الشمالي في مصر، التصالح وتسلم الفدية، حيث افتتحت محاكمة اللاعب قبل قليل في محكمة جنايات مدينة مطروح المصرية الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض، رئيس المحكمة، وقد أبلغ أهل «المتوفى»، ضحية حادث الدهس المتهم فيه لاعب الزمالك، برفض التصالح، كما نفوا وجود نية للتصالح من الأساس.
    وتجري حالياً محاكمة اللاعب في أول جلسة للمحاكمة في القضية المرفوعة ضده بتهمة «القتل الخطأ»، والقيادة تحت تأثير المخدرات، إثر حادث دهس مأساوي وقع في مدينة العلمين الجديدة بمصر، قبل أيام.
    كما طالبت هيئة الدفاع عن أحمد فتوح، من هيئة المحكمة صباح اليوم، باستشارة دار الإفتاء المصرية لإصدار فتوى بتحديد قيمة الفدية الخاصة بمثل هذه الحالة حتى يتسنى لأهل اللاعب تجهيزها وإعدادها، وفق تقارير صحفية مصرية.
    وطالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهم أحمد فتوح لكونه شخصية رياضية، ويمكن استصدار قرار بمنعه من السفر خارج البلاد لحين إنهاء إجراءات التقاضى، وصدور حكم المحكمة، وذلك حتى يتسنى له إتمام أعمال دفع الفدية لأهل المتوفى، وإحقاق الشرع في مثل هذه الواقعة.
    ويعود سبب القضية إلى حادث دهس وقع في وقت سابق، حيث صدم اللاعب خلال قيادته للسيارة، مواطناً مصرياً يدعى أحمد السيد الشبكى (54 عاماً) من الإسكندرية مما أدى إلى وفاته، وأثبتت التحقيقات أن اللاعب كان يقود سيارته بسرعة جنونية، وتحت تأثير المواد المخدرة.
    وتم القبض على اللاعب أحمد فتوح على الفور بعد وقوع الحادث، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه، وبعد انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة اللاعب إلى محكمة جنايات مطروح لمواجهة التهم الموجهة إليه.

 

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