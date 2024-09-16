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الرياضة

الشارقة في صدارة القيمة السوقية لأندية «أبطال آسيا 2»

الشارقة في صدارة القيمة السوقية لأندية «أبطال آسيا 2»
16 سبتمبر 2024 13:43

معتز الشامي (أبوظبي)
تنطلق خلال ساعات مسابقة «دوري أبطال آسيا 2» بشكلها الجديد، والتي يشارك فيها الشارقة وشباب الأهلي ممثلين عن كرة الإمارات، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الناديين.
وإجمالاً يشارك 14 فريقاً للمرة الأولى في تلك البطولة، بعد إعادة تقديمها وإطلاق شكل جديد للبطولة، التي كانت تعرف باسم كأس الاتحاد الآسيوي.
وانفرد الشارقة بقائمة أغلى الأندية المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا 2 الموسم الجاري، قبل انطلاق دور المجموعات للمسابقة الآسيوية من حيث القيمة التسويقية، بعدما وصلت قيمة الفريق إلى 41 مليون يورو، ليصبح الأغلى بين أندية المسابقة، ويأتي شباب الأهلي وصيفاً في القائمة بـ 36.58 مليون يورو، ومن خلفه التعاون السعودي ثالثاً بـ 35.05 مليون يورو.

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أغلى أندية البطولة من حيث القيمة السوقية:
الشارقة - 41 مليون يورو
شباب الأهلي - 36.58 مليون يورو
التعاون السعودي - 35.05 مليون يورو
الوكرة القطري - 23.43 مليون يورو
سانفريس هيروشيما الياباني - 21.18 مليون يورو
جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي - 18.60 مليون يورو
تراكتور الإيراني - 14.90 مليون يورو

الشارقة
دوري أبطال آسيا
شباب الأهلي
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