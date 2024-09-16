بوجاتشار يحقق «الفوز 73» لـ «الإمارات للدراجات»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات للدراجات، فوزه الشخصي رقم 22 والفوز رقم 73 لفريق الإمارات هذا الموسم بأداء مذهل في سباق جائزة مونتريال الكبرى.

شهد السباق، الذي امتد على مسافة 209.1 كم على مدار 17 لفة، مجموعة صغيرة من المتسابقين المنفصلين، الذين تم كبح جماحهم في الجولات الأولى، ووضع فريق الإمارات إيجور أريتا في مقدمة المجموعة في المراحل الأولى لإدارة المنافسات بصورة أفضل.

ومع تضييق الفارق تدريجياً، بدأ المرشحون الأوفر حظاً في هذا اليوم بشن هجمات قبل 50 كم من نهاية السباق، وبذل فريق الإمارات مجهوداً جماعياً، حيث قام فيشر-بلاك وأيوسو وأخيراً ماجيكا بضبط الوتيرة، مما أدى إلى الهجوم الحاسم لبوجار قبل 23 كم المتبقية.

وأنهى المتسابق السلوفيني السباق منفرداً، مكرراً نجاحه على الأراضي الكندية بعد فوزه في عام 2022، حيث حظي بالتصفيق والتحية في آخر 500 متر.

وقال بوجاتشار: «قام الفريق بعمل رائع، لقد فعلنا ذلك بالطريقة التي أردناها بالضبط، لقد كان سباقاً رائعاً حقاً، وأشكر جميع زملائي في الفريق لأنه لولاهم لما كانت هذه الخطة تسير على أكمل وجه، لحسن الحظ، كان لديّ أيضاً ساقان جيدتان تمكنّني من تحقيق ذلك في النهاية، لقد جعلنا السباق صعباً منذ البداية، وذلك أيضاً للحفاظ على الفارق، وقد ناسبني المسار الصعب حقاً، لقد كان يوماً حاراً هناك مع الكثير من التسلق لكنني سعيد جداً بالفوز مرة أخرى هنا في مونتريال».

نتائج سباق جائزة مونتريال الكبرى

1- تادي بوجاتشار (فريق الإمارات) 5:28:15 ساعة

2- بيلو بيلباو (فريق البحرين فيكتوريوس) +24

3- جوليان ألافيليب (سودال كويكستيب) +40