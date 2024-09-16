نينجولان: «جيل بلجيكا الذهبي» فشل بسبب «الأنا»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشف النجم البلجيكي «المخضرم» راجا نينجولان «36 عاماً» النقاب عن أهم أسباب فشل الجيل الذهبي لمنتخب «الشياطين الحمر» البلجيكي في الحصول على أية بطولة، وهو «كثرة النجوم»، ورغبة كل واحد منهم في أن يكون رقم واحد لاعتبارات تتعلق بالنجومية و«الأنا العالية».

واعتاد نينجولان، الذي أمضى معظم مسيرته الكروية في إيطاليا، على الصراحة وعدم «اللف والدوران»، ولهذا كان لقاؤه عبر منصة «جورولونديا» الإيطالية يتسم بالصراحة والشفافية، وقال: أعتقد أن ما يحدث لمنتخب بلجيكا، يشبه كثيراً ماحدث في باريس سان جيرمان عندما كان الثلاثي «ميسي، نيمار، مبابي» معاً في الفريق.

وأضاف: منتخبنا ضم هازارد ولوكاكو ودي بروين وكورتوا وغيرهم، وعندما تضع كل هؤلاء النجوم في فريق واحد، فلابد أن يعتبر كل منهم نفسه «الزعيم» و«بطل الرواية»، والنجم الأول واللاعب الأهم، ما يجعل الأمور لا تسيرعلى ما يرام، وإنما يثير مشاكل وخلافات مستمرة، تجعل المدير الفني، أيا كان، يفشل في إدارة وترويض هؤلاء النجوم.

وتابع نينجولان، الذي كان واحداً من هذا الجيل الذهبي الذي يعج بالنجوم، قائلاً: وصل منتخب بلجيكا إلى دورالثمانية في مونديال 2014، وكان قريباً من الفوز بكأس العالم في 2018، ولكنه خرج من نصف النهائي على يد منتخب فرنسا (1-0). وفي «يورو 2016» كانت الأمور أسوأ لأن منتخب «الشياطين الحمر» لم يتجاوز مرحلة ربع النهائي، حيث خرج على يد منتخب ويلز، في «يورو2012» أقصاه المنتخب الإيطالي.

وإذا كان معظم نجوم المنتخب البلجيكي مازالو يصولون ويجولون مع أنديتهم في الدوريات العالمية، ويتم استدعاؤهم إلى المنتخب، فإن نينجولان لم ينل هذا الشرف منذ مارس 2018.

وخرج منتخب بلجيكا من مرحلة المجموعات في مونديال 2022، وتوقف «الشياطين الحمر» عن التقدم في «يورو 2024» بألمانيا وخرجوا من دور الـ16 على يد «الديوك» الفرنسية 1-0، وهي نفس نتيجة نصف نهائي مونديال 2022.

قضى راجا نينجولان، المولود في 4 مايو 1988، معظم مسيرته الاحترافية في إيطاليا، حيث لعب لأندية بياتشنزا وكالياري وروما وإنتر ميلان، وبلغ عدد مبارياته في «الكالشيو» 290 مباراة مع الأندية التي لعب لها.

ومثل نينجولان بلاده لمدة 8 سنوات منذ 2009، وشارك في 30 مباراة دولية وسجل 6 أهداف، كما شارك مع المنتخب في بطولة أوروبا 2016، وتم اختياره لقائمة المنتخب المشارك في مونديال 2014، ولكنه استبعد من القائمة النهائية، واضطر إلى اعتزال اللعب الدولي قبل مونديال روسيا 2018، لعدم اختياره ضمن قائمة المنتخب المشاركة في هذه البطولة.

ولعب نينجولان لمنتخبات الشباك تحت 16 و19 و20 و21 سنة، وانضم إلى المنتخب الأول في 2009 حتى 2018.