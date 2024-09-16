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الرياضة

داني أولمو.. غياب عن برشلونة لمدة «طويلة»!

داني أولمو.. غياب عن برشلونة لمدة «طويلة»!
16 سبتمبر 2024 15:45

مراد المصري (أبوظبي)
تعرض نادي برشلونة لصدمة، بعدما كشفت الفحوصات أن داني أولمو، اللاعب الجديد في صفوف الفريق، سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 4 إلى 5 أسابيع، وذلك على عكس التوقعات الأولية التي أشارت إلى غيابه إلى نحو 7 إلى 10 أيام فقط.
وتعرض أولمو لإصابة عضلية خلال المواجهة التي تفوق فيها برشلونة على جيرونا 4-1، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وهو الذي سجل هدفاً، ليكون الثالث له، في ثلاث مباريات خاضها في «الليجا» منذ انضمامه هذا الصيف في عودة عاطفية للفريق الذي صعد من أكاديميته الشهيرة «لا ماسيا».ورغم أن الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، حاول التخفيف من حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب، إلا إن وسائل الإعلام الإسبانية أوضحت أن الإصابة أكبر من المتوقع، وهو ما يعني غياب اللاعب عن 6 مباريات مقبلة على الأقل، بواقع 4 مباريات في الدوري، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا.

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