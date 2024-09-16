الإمارات تشارك في مونديال القدرة للخيول الصغيرة بإيطاليا

دبي (وام)

يشارك منتخب الإمارات للقدرة في بطولة العالم للخيول الصغيرة لمسافة 120 كم «نجمتين»، التي تستضيفها ميادين أربوريا بمحافظة سردينيا الايطالية، يوم 29 سبتمبر الجاري ضمن 126 فارساً وفارسة من 31 دولة.

وأكمل فرسان الإمارات جاهزيتهم لخوض منافسات هذه البطولة واستعادة اللقب ومن المنتظر الإعلان عن القائمة النهائية للفرسان المشاركين في غضون الأيام القليلة المقبلة.

تم تقسيم مسافة السباق، الذي يُقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، على 4 مراحل الأولى لمسافة 36 كم، والثانية لمسافة 36 كم، والثالثة لمسافة 25 كم، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 23 كم وتقام إجراءات الفحص البيطري للخيول وقياسات الأوزان للفرسان المشاركين، قبل السباق بيوم واحد.

وأكد الدكتور محمد عيسى العظب المدير العام لنادي دبي للفروسية، جاهزية فرسان الإمارات لاستعادة اللقب، وإضافة إنجاز جديد لسجلهم المتميز في هذه البطولة والتي حققوا لقبها 4 مرات من قبل.

وقال إن الإنجازات المميزة لفرسان الإمارات والحضور القوي في محافل القدرة العالمية جاءت بفضل دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.