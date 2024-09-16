الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دراجة «الإمارات القابضة» تحصد «الجائزة الكبرى» في شتوتجارت

دراجة «الإمارات القابضة» تحصد «الجائزة الكبرى» في شتوتجارت
16 سبتمبر 2024 17:17

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن فريق الإمارات القابضة (ADQ) عن فوز لاعبته إليونورا جاسباريني في سباق الجائزة الكبرى شتوتجارت والمنطقة للسيدات، مسجله بذلك فوزها الشخصي الثالث لهذا الموسم، بعد حصولها على الميدالية البرونزية في بطولة العالم تحت 23 عاماً الأوروبية.
وتمكنت إليونورا الفوز في سباق الجائزة الكبرى بشكل سريع وحاسم، متقدمةً بجدارة على الفائزة بالمركز الثاني ليكي نوين من فريق Visma-Lease a Bike ومارييل ميجيرينج من فريق Movistar، فيما حلت زميلتها في الفريق دومينيكا فلودارتشيك في المركز السادس، وامتد السباق الذي استمر ليوم واحد، على مساحة 118.2 كم بين مديتني بوبلينجن إلى شتوتجارت.
وبعد الفوز، قالت إليونورا جاسباريني: «منذ بداية السباق وحتى لحظاته الأخيرة كان أداء كل زميلاتي في الفريق متميزاً، فقد تمكننا من السيطرة منذ البداية، ونجحنا في الاقتراب من الفرق المنفصلة. وعلى طول المضمار، حافظنا على وجودنا في المقدمة. وفي المرحلة الأخيرة من السباق؛ حافظنا على وتيرة أداء قوية. ومع تقدم ثلاثة منا؛ بذلت قصارى جهدي في السباق لأحقق إنجازاً لي ولزميلاتي، وأنا سعيدة جداً بالنتيجة».
وشاركت كل من اللاعبتين إيريكا ماجنالدي وصفية الصايغ من فريق الإمارات القابضة (ADQ) في سباق الجائزة الكبرى شتوتغارت والمنطقة، لتضيف بمشاركتها هذه خبرة أوروبية مهمة إلى سجلهما من المشاركات الدولية بعد مشاركتها في أولمبياد باريس، كما شاركت في السباق أيضاً اللاعبتان الشابتان هانا كونز وبياتريس كوديرا لفريق التطوير الإماراتي التابع للفريق.

أخبار ذات صلة
«الراية البيضاء» ترتفع في «الدوري الماسي»!
ليفركوزن يستعيد «النغمة» بـ«الكاسحة»
الإمارات القابضة
شتوتجارت
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
مجموعة "أمنيات" تُطلق "بِيوند"، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً
مجموعة "أمنيات" تُطلق "بِيوند"، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً
16 سبتمبر 2024
استكمال الإغلاق المالي لمشروع محطة العجبان بأبوظبي
اقتصاد
استكمال الإغلاق المالي لمشروع محطة العجبان بأبوظبي
اليوم 17:46
دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق تقارير استشراف المستقبل
اقتصاد
دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق تقارير استشراف المستقبل
اليوم 17:43
«طاقة لحلول المياه» تستثمر 150 مليون درهم بمشروع للصرف الصحي
اقتصاد
«طاقة لحلول المياه» تستثمر 150 مليون درهم بمشروع للصرف الصحي
اليوم 17:41
تعاون بين «الطاقة» و«سيمنس» لتعزيز صناعة الطاقة الخضراء
اقتصاد
تعاون بين «الطاقة» و«سيمنس» لتعزيز صناعة الطاقة الخضراء
اليوم 17:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©