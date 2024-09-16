دراجة «الإمارات القابضة» تحصد «الجائزة الكبرى» في شتوتجارت

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق الإمارات القابضة (ADQ) عن فوز لاعبته إليونورا جاسباريني في سباق الجائزة الكبرى شتوتجارت والمنطقة للسيدات، مسجله بذلك فوزها الشخصي الثالث لهذا الموسم، بعد حصولها على الميدالية البرونزية في بطولة العالم تحت 23 عاماً الأوروبية.

وتمكنت إليونورا الفوز في سباق الجائزة الكبرى بشكل سريع وحاسم، متقدمةً بجدارة على الفائزة بالمركز الثاني ليكي نوين من فريق Visma-Lease a Bike ومارييل ميجيرينج من فريق Movistar، فيما حلت زميلتها في الفريق دومينيكا فلودارتشيك في المركز السادس، وامتد السباق الذي استمر ليوم واحد، على مساحة 118.2 كم بين مديتني بوبلينجن إلى شتوتجارت.

وبعد الفوز، قالت إليونورا جاسباريني: «منذ بداية السباق وحتى لحظاته الأخيرة كان أداء كل زميلاتي في الفريق متميزاً، فقد تمكننا من السيطرة منذ البداية، ونجحنا في الاقتراب من الفرق المنفصلة. وعلى طول المضمار، حافظنا على وجودنا في المقدمة. وفي المرحلة الأخيرة من السباق؛ حافظنا على وتيرة أداء قوية. ومع تقدم ثلاثة منا؛ بذلت قصارى جهدي في السباق لأحقق إنجازاً لي ولزميلاتي، وأنا سعيدة جداً بالنتيجة».

وشاركت كل من اللاعبتين إيريكا ماجنالدي وصفية الصايغ من فريق الإمارات القابضة (ADQ) في سباق الجائزة الكبرى شتوتغارت والمنطقة، لتضيف بمشاركتها هذه خبرة أوروبية مهمة إلى سجلهما من المشاركات الدولية بعد مشاركتها في أولمبياد باريس، كما شاركت في السباق أيضاً اللاعبتان الشابتان هانا كونز وبياتريس كوديرا لفريق التطوير الإماراتي التابع للفريق.