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الرياضة

ريال مدريد يتلقى «النبأ السعيد» عن بيلينجهام وتشواميني

ريال مدريد يتلقى «النبأ السعيد» عن بيلينجهام وتشواميني
16 سبتمبر 2024 18:02

أنور إبراهيم (القاهرة)
تلقى ريال مدريد النبأ السعيد، فيما يتعلق بنجمي خط الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني والإنجليزي جود بيلينجهام، بشفائهما تماماً من الإصابة التي لحقت بكل منهما، ومن المنتظر أن يكونا جاهزين قبل مواجهة شتوتجارت الألماني غداً الثلاثاء في الجولة الأولى لدورالمجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وكان تشواميني أُصيب في قدمه اليسرى في بداية هذا الشهر، وتم استبعاده من معسكر منتخب فرنسا قبل مباراتي «الأجندة الدولية» اللتين لعبهما «الديوك» أمام إيطاليا وبلجيكا.
ولم تفت تشواميني إلا مباراة واحدة فقط في الدوري الإسباني، أمام ريال سوسيداد في الجولة الخامسة للمسابقة، بينما شارك في كل المباريات الأخرى بالليجا.
أما جود بيلينجهام، الذي أُصيب في ساقه اليمنى خلال التدريبات يوم 23 أغسطس الماضي، فقد غاب عن الريال في 4 مباريات بالليجا، بينما لايزال الفرنسي إدواردو كامافينجا الذي أصيب خلال التدريبات والنمساوي ديفيد ألابا الذي يتم تأهيله من إصابة الرباط الصليبي والإسباني داني سيبايوس، يعالجون في «عيادة» النادي، وانضم إليهم مؤخراً المغربي إبراهيم دياز، الذي أصيب بعد 24 دقيقة ققط من مباراة الفريق أمام ريال سوسيداد، ومن المحتمل أن يغيب لمدة طويلة، قد تصل إلى 3 أشهر.
وبقدرحزن الإيطال كارلو أنشيلوتي المدير الفني على زيادة عدد المصابين، بقدر فرحته بعودة بيلينجهام وتشواميني، وإن كان ليس من المؤكد إشراكهما أساسيين، في مباراة شتوتجارت، وإنما يمكن الدفع بأي منهما أو كلاهما خلال شوط المباراة الثاني.
 

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