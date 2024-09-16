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الرياضة

أحمد فتوح نجم الزمالك «حُر طليق»!

أحمد فتوح نجم الزمالك «حُر طليق»!
16 سبتمبر 2024 18:40

مصطفى الديب (أبوظبي)
قضت محكمة مرسى مطروح بشمال مصر، بإخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، في حادث قتل بالخطأ.
كما أجلت المحكمة القضية إلى جلسة 22 أكتوبر المقبل، لاستدعاء الطبيب الشرعي، وكذلك استدعاء شهود الإثبات.
الجدير بالذكر أن اللاعب تتم محاكمته بتهمة القتل الخطأ، بعدما صدم أمين شرطة مصري بسيارته على طريق الساحل الشمالي يوم 11 أغسطس الماضي.
وشهدت الفترة الماضية الكثير من الأقاويل عن صلح اللاعب مع أهل المتوفى، لكن محامي عائلة المتوفى، نفى ذلك خلال جلسة المحاكمة التي انتهت قبل قليل.

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