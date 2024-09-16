«أكاديمية فاطمة بنت مبارك» تتألق بإنجاز «برونزية الطائرة»

مراد المصري (أبوظبي)

حقق فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، إنجازاً مميزاً للرياضة النسائية الإماراتية، بفوزه بالميدالية البرونزية في بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات، التي تُقام في مقر الأكاديمية بأبوظبي بمشاركة فرق عربية، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات.

وحصل فريق الأكاديمية على الميدالية البرونزية بعد فوزه على فريق «6 أكتوبر» المصري في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع الذي أقيم مساء اليوم، وبنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، بواقع 22-25، 25-11، 25-22، 23-25، و15-10.

وتعتبر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، واحدة من المؤسسات الرائدة محلياً وعربياً وحققت العديد من الإنجازات والخطوات الباهرة في مسيرتها المكللة بالنجاحات منذ تأسيسها في أبوظبي عام 2010، بهدف بهدف دعم وتشجيع الرياضات النسائية في الدولة، واستضافة فعاليات رياضية على كافة المستويات وفي مختلف الألعاب.