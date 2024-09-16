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الرياضة

كييزا مع محمد صلاح مفاجأة ليفربول ضد ميلان في دوري الأبطال

كييزا مع محمد صلاح مفاجأة ليفربول ضد ميلان في دوري الأبطال
16 سبتمبر 2024 20:40

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    معتز الشامي (أبوظبي)


    أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، قائمة الفريق الذي يستعد لخوض مواجهته المرتقبة أمام ميلان الإيطالي في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.
    وشهدت القائمة التي تضم 23 لاعباً، دخول فيديريكو كييزا، الوافد حديثاً لصفوف «الريدز» خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى خيارات سلوت للمباراة مع ارتفاع فرص الدفع به أمام الغريم الإيطالي؛ ليكون خياراً متاحاً مع محمد صلاح نجم ليفربول.
    ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول أمام ميلان، في الحادية عشر مساء الغد بتوقيت الإمارات.
    وضمت القائمة:
    حراسة المرمى: أليسون بيكر، كيليهير، جاروس.
    خط الدفاع: كوناتي، فان دايك، كوانساه، جوميز، ترينت ألكسندر أرنولد، آندي روبرتسون، تسيميكاس، برادلي.
    خط الوسط: سوبوسلاي، ريان جرافينبيرش، جونز، ماك أليستر، واتارو إندو، مورتون.
    خط الهجوم: محمد صلاح، كييزا، دييجو جوتا، لويس دياز، داروين نونيز، كودي جاكبو.

 

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