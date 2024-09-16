الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كوزمين يعترف: لا أخشى الاستقلال فقط..!

كوزمين يعترف: لا أخشى الاستقلال فقط..!
16 سبتمبر 2024 20:49


علي معالي (أبوظبي)
يعترف الروماني أولاريو كوزمين، مدرب فريق الشارقة لكرة القدم، بأن صعوبة مباراة الشارقة مع الاستقلال الطاجيكستاني لن تكون في المنافس فقط بالمباراة الافتتاحية لدوري أبطال آسيا 2، ضمن المجموعة الثالثة، المقرر لها مساء الغد (الثلاثاء) قائلاً: «لا نعرف تأثير النجيل الصناعي لملعب المباراة علينا قبل نهايتها، وقد تدربنا عليه في الشارقة قبل الوصول إلى العاصمة الطاجيكية، ويبقى التوفيق في أرض الملعب، وتابعت الفريق الطاجيكي الموسم الماضي بدوري الأبطال في مباريات كبيرة أمام النصر والهلال السعوديين، ويتميز باللياقة العالية، والمجهود البدني الكبير».
وأضاف: «نعلم قوة المنافس الطاجيكي، لعبنا ضدهم من قبل، ولكن الفريق الحالي تغير بشكل كبير عما لعبنا ضدهم من قبل في دوري أبطال آسيا، ونحترم الفريق الحالي كثيراً، وعلينا التأقلم على الظروف والمستجدات الحالية».
وقال كوزمين في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم في دوشانبي: «المهم بالنسبة لنا دائماً ليس فقط تحقيق الفوز، بل نعمل على تقديم أداء جيداً مع الفوز، وأسعى إلى إيجاد الحلول لمختلف المنافسين، وأعرف أن الاستقلال سيكون خصماً شرساً».
وأضاف: «كسبنا ثلاثة لاعبين صغار السن في الانتقالات الصيفية، وهم لاعبو مستقبل، سنعمل على صقلهم وتطويرهم، وهم يشكلون إضافة جيدة لنا».

أخبار ذات صلة
تحكيم إماراتي في دوري أبطال آسيا
سوزا: شباب الأهلي يواجه صعوبات أمام الحسين الأردني
كوزمين
أولاريو كوزمين
دوري أبطال آسيا
فريق الشارقة
آخر الأخبار
مجموعة "أمنيات" تُطلق "بِيوند"، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً
مجموعة "أمنيات" تُطلق "بِيوند"، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً
16 سبتمبر 2024
استكمال الإغلاق المالي لمشروع محطة العجبان بأبوظبي
اقتصاد
استكمال الإغلاق المالي لمشروع محطة العجبان بأبوظبي
اليوم 17:46
دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق تقارير استشراف المستقبل
اقتصاد
دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق تقارير استشراف المستقبل
اليوم 17:43
«طاقة لحلول المياه» تستثمر 150 مليون درهم بمشروع للصرف الصحي
اقتصاد
«طاقة لحلول المياه» تستثمر 150 مليون درهم بمشروع للصرف الصحي
اليوم 17:41
تعاون بين «الطاقة» و«سيمنس» لتعزيز صناعة الطاقة الخضراء
اقتصاد
تعاون بين «الطاقة» و«سيمنس» لتعزيز صناعة الطاقة الخضراء
اليوم 17:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©