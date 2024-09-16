كوزمين يعترف: لا أخشى الاستقلال فقط..!



علي معالي (أبوظبي)

يعترف الروماني أولاريو كوزمين، مدرب فريق الشارقة لكرة القدم، بأن صعوبة مباراة الشارقة مع الاستقلال الطاجيكستاني لن تكون في المنافس فقط بالمباراة الافتتاحية لدوري أبطال آسيا 2، ضمن المجموعة الثالثة، المقرر لها مساء الغد (الثلاثاء) قائلاً: «لا نعرف تأثير النجيل الصناعي لملعب المباراة علينا قبل نهايتها، وقد تدربنا عليه في الشارقة قبل الوصول إلى العاصمة الطاجيكية، ويبقى التوفيق في أرض الملعب، وتابعت الفريق الطاجيكي الموسم الماضي بدوري الأبطال في مباريات كبيرة أمام النصر والهلال السعوديين، ويتميز باللياقة العالية، والمجهود البدني الكبير».

وأضاف: «نعلم قوة المنافس الطاجيكي، لعبنا ضدهم من قبل، ولكن الفريق الحالي تغير بشكل كبير عما لعبنا ضدهم من قبل في دوري أبطال آسيا، ونحترم الفريق الحالي كثيراً، وعلينا التأقلم على الظروف والمستجدات الحالية».

وقال كوزمين في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم في دوشانبي: «المهم بالنسبة لنا دائماً ليس فقط تحقيق الفوز، بل نعمل على تقديم أداء جيداً مع الفوز، وأسعى إلى إيجاد الحلول لمختلف المنافسين، وأعرف أن الاستقلال سيكون خصماً شرساً».

وأضاف: «كسبنا ثلاثة لاعبين صغار السن في الانتقالات الصيفية، وهم لاعبو مستقبل، سنعمل على صقلهم وتطويرهم، وهم يشكلون إضافة جيدة لنا».