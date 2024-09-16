كايو يبحث عن هز شباك الاستقلال للمرة الثانية في آسيا



علي معالي (أبوظبي)

يبحث كايو لوكاس مهاجم فريق الشارقة عن تكرار هز شباك فريق الاستقلال الطاجيكستاني في مباراة (الثلاثاء) ضمن افتتاح مباريات فريقه بالمجموعة الثالثة، وسبق لكايو أن سجل في شباك هذا الفريق في نسخة 2022 في مباراة الذهاب بالجولة الثانية التي جرت بشكل مجمع في الرياض بالسعودية، وانتهت يومها بفوز «الملك» 2- 1، سجل كايو هدف التعادل 1-1 قبل أن يضيف البرازيلي السابق بيرنارد هدف التقدم الثاني.

وقبل مباراة الغد علق كايو في مؤتمر صحفي في العاصمة الطاجيكية دوشانبي قائلاً: «نلعب مباراتنا الأولى في دوري أبطال آسيا 2 ونسعى للظهور بمظهر جيد و️نعمل على دخول المباراة بقوة وهدفنا العودة بنقاط المباراة كاملة».