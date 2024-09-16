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الرياضة

أبوظبي للرياضات الجليدية يدشن موسمه الجديد

أبوظبي للرياضات الجليدية يدشن موسمه الجديد
16 سبتمبر 2024 21:05

 

أبوظبي (وام)
أعلن نادي أبوظبي للرياضات الجليدية عن انطلاق الموسم الجديد اليوم بالمراحل التدريبية المقررة في أكاديمية هوكي الجليد بصالتي التزلج بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وألعاب «هيلي» بمدينة العين استعداداً للموسم الرياضي 2024 - 2025.
وتتضمن الفئات المستهدفة المراحل السنية للبنين والبنات للفرق تحت 9، و12، 15و، و18 سنة، بجانب تعلم أساسيات اللعبة من عمر 5 إلى 12 سنة، استعداداً للمشاركة في دوري الإمارات للناشئين الشهر المقبل.
وشهدت مرحلة التسجيل اقبالاً كبيراً من اللاعبين بداية من مطلع الشهر الحالي، وأعد النادي برامج تدريبية أسبوعية لرفع اللياقة البدنية للاعبين، وتطوير مهارات التزلج وفنون اللعبة بإشراف كوادر مؤهلة طبقاً لمعايير دولية في لعبة هوكي الجليد.
وأكد حمد عبيد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية، أن أكاديمية «ستورمز أبوظبي» لهوكي الجليد، وأكاديمية «ذيبز العين» لهوكي الجليد في أبوظبي والعين، قدمت كفاءات رياضية مميزة ساهمت بجهود كبيرة في الإنجازات العالمية في اللعبة.

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