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الرياضة

«الزعيم» يكتفي بـ«نقطة السد» في بداية «النخبة الآسيوية»

«الزعيم» يكتفي بـ«نقطة السد» في بداية «النخبة الآسيوية»
16 سبتمبر 2024 22:27

معتز الشامي (العين)
تعادل العين مع السد القطري 1-1 في انطلاقة مشوار الفريقين، ضمن مجموعة الغرب للنسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.
جاءت المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين مثيرة من البداية إلى النهاية، وسط حضور جماهيري كبير، حيث شهدت قوة وندية بين الفريقين الكبيرين، تألق خلالها مشعل برشم حارس السد الذي أنقذ مرماه من أكثر من هدف محقق.
سجل هدف تقدم السد أكرم عفيف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول، فيما تعادل للعين ماتياس بلاسيوس في الدقيقة 79 من تسديدة صاروخية.
انطلقت المباراة بإثارة كبيرة بين الفريقين، خاصة من العين الذي كان الأكثر خطورة على مرمي معتز برشم حارس السد، الذي تصدى لأكثر من فرصة محققة للتسجيل.
واستمرت الأفضلية عيناوية حتى منتصف الشوط الأول إلى أن دخل لاعبو السد في أجواء اللقاء بشكل قوي من خلال تحركات أكرم عفيف التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى خالد عيسى حارس العين.
وأهدر سفيان رحيمي نجم العين أكثر من فرصة محققة لهز شباك السد، حيث تصدى حارس المرمى لتسديدتين قويتن من رحيمي، وكذلك ارتطمت كرة أخرى بالقائم الأيسر.
واستمرت المباراة متكافئة بين الفريقين إلى أن استغل أكرم عفيف خطأ الدفاع العيناوي في التقاط الكرة وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم مرر عرضية ارتدت له من دافع العين ليسكنها الشباك معلناً عن هدف التقدم للسد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، الذي انتهى بتقدم الضيوف بهدف دون رد.
في الشوط الثاني حاول العين العودة إلي اللقاء، وشارك لابا كودجو من على دكة البدلاء لتنشيط الهجوم، وشكل الضغط العيناوي خطورة كبيرة على مرمى السد، واستمر الضغط كبيراً حتى أدرك ماتياس بلاسيوس هدف التعادل في الدقيقة 79 من زمن اللقاء بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
وأعطى هدف التعادل مزيداً من الثقة للاعبي العين، الذين مارسوا مزيداً من الضغط على الدافع لقطري بغية تسجيل هدف الفوز لكن دافع السد ظل صامداً حتى النهاية لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين ليحصل كل فريق على نقطة في بداية المشاور القاري.

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