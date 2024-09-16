«الرباعي الوطني».. «علامة كاملة» في افتتاح دوري «الأولى»

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬

قاد 4 مدربين مواطنين، في «دوري الدرجة الأولى»، أندية دبا ومصفوت وحتا والعربي، لحصد «العلامة الكاملة» برصيد ثلاث نقاط في مباريات «الجولة الأولى» التي أقيمت على مدار يومي السبت والأحد، وشهدت فوز «النواخذة» على الحمرية، ومصفوت أمام ضيفه «الصقور» بثلاثية نظيفة، فيما تغلب حتا على الفجيرة، والعربي أمام يونايتد 1-0.

وانطلقت «الجولة الأولى» بتعادل الذيد أمام ضيفه جلف يونايتد 1-1، فيما تأجلت مباراة مجد الذي يقوده المدرب المواطن الشاب إسماعيل أحمد أمام ضيفه فيلتوود يونايتد حتى 14 نوفمبر المقبل على استاد طحنون بن محمد بالقطارة، في الوقت الذي يترقب فيها ناديا الظفرة وجلف اف سي قرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة في اجتماعها المقرر الثلاثاء، بعد انسحاب الأخير قبل مواجهة «فارس الظفرة».

وتألق لاعبو دبا تحت قيادة الوطني عبدالله مسفر في المواجهة أمام ضيفه الحمرية بالفوز بثلاثية نظيفة سجلها عامر عمر في الدقيقة 45، ولويس فيليب 48، والبديل الحساني تامبورا في الدقيقة 90، فيما ألحق مصفوت بقيادة مدربه معتز عبدالله الخسارة بضيفه الإمارات 3-0، بأهداف شيخ بيبي في الدقيقة 39، كارلوس نظير 51، ومحمد أياد 95.

واحتفل حتا بقيادة مدربه محمد الجالبوت، بالفوز 1-0 على حساب ضيفه الفجيرة، وسجيل رادوفانوفيك لاعب وسط «الذئاب» هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه «هدف عكسي» في الدقيقة 59، بدوره أنتظر العربي بقيادة مدربه بدر طبيب حتى الدقيقة 95 ليقتنص نقاط الفوز أمام ضيفه يونايتد بهدف محمد ديوب في الدقيقة 95.

وتضم قائمة مدربي أندية دوري الأولى في الموسم الحالي 2024-2025 مدربين مواطنين ممثلين في عبدالله مسفر «دبا»، معتز عبدالله «مصفوت»، بدر طبيب «العربي»، محمد الجالبوت «حتا»، إسماعيل أحمد «مجد»، في الوقت الذي يعد فيه الهولندي آرنو بواتينج مدرب الوحدة السابق، الأبرز على صعيد الأجانب مع «يونايتد».



تصفيات الكأس على خط الانطلاق

تطوي أندية الدرجة الأولى ملف الدوري مؤقتاً بنهاية الجولة الأولى وحتى أكتوبر المقبل، تأهباً لانطلاق مباريات الدور الأول في التصفيات التمهيدية لأندية الأولى المؤهلة لدور الستة عشر للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، والمقررة يومي الجمعة والسبت المقبلين.

ويلتقي في مباريات الدور الأول الفجيرة وفليتوود يونايتد، الإمارات ومصفوت، جلف أف سي ودبا، الذيد والحمرية، الجزيرة الحمراء ومجد، حتا والعربي، يونايتد وجلف ويونايتد، فيما ضمن فريق نادي الظفرة تأهله بصورة مباشرة إلى دور الستة عشر من خلال القرعة.

وتُلعب التصفيات التمهيدية بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث يتأهل فريقان إلى دور الـ (16) من بطولة كأس رئيس الدولة وينضمان إلى فرق الأندية المحترفة الـ (14).



أرقام

5 مباريات من أصل 7 لُعبت في الجولة الأولى

1 تأجلت مباراة مجد وفليتوود يونايتد حتى نوفمبر المقل

0-3 نتيجة الخسارة المتوقعة على جلف اف سي بعد الانسحاب من مواجهة الظفرة

4 فرق حققت الفوز على ملاعبها في الجولة الأولى

10 أهداف سُجلت في 5 مباريات في الجولة