الشارقة يبحث عن «أفضل انطلاقة» في «الأبطال 2» أمام الاستقلال

علي معالي (أبوظبي)

في الثامنة من مساء اليوم، يبدأ فريق الشارقة مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا 2، في نسختها الجديدة، عندما يلتقي فريق استقلال طاجيكستان على استاد الجمهورية المركزي في العاصمة دوشانبي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، في المواجهة الآسيوية الثالثة بين الفريقين على مستوى القارة الصفراء.

تحظى المباراة باهتمام كبير من الجانبين، كونها نقطة الانطلاق نحو طموحات آسيوية جديدة، بأمل السير إلى أبعد مدى في هذه النسخة، خاصة أن كلاً منهما يتصدر المشهد المحلي، حيث يتواجد «الملك» على قمة دوري أدنوك للمحترفين مناصفة مع أندية النصر والوحدة وشباب الأهلي برصيد 6 نقاط من جولتين بالبطولة، ويحتل الاستقلال صدارة الدوري الطاجيكي برصيد 42 نقطة بعد خوض 15 جولة وبفارق 13 نقطة عن مريح عن أقرب منافسيه في البطولة التي يشارك فيها 12 فريقاً.

ويتواجد الفريق الطاجيكي في هذه النسخة، بعد الفوز بلقب الدوري الـ12 والكأس العاشرة في 2023، بأرقام قياسية ضمنت لفريق الاستقلال مكاناً في دوري أبطال آسيا 2، حيث يشارك وصيف بطل كأس الاتحاد الآسيوي مرتين، للمرة السادسة في هذه البطولة، وذلك في مواجهة الشارقة، بطل الدوري 6 مرات، والذي وصل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2004.

وسبق للفريقين أن لعبا معاً مباراتين من قبل في البطولة الآسيوية بمسماها القديم «دوري أبطال آسيا» في نسخة 2022، التي جرت مجمعة في الرياض بالسعودية، في المباراة الأولى التي جمعت الشارقة مع استقلال طاجيكستان كانت في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى وانتهت 2-1 للشارقة، وكانت المباراة الثانية في الجولة السادسة انتهت بفوز الطاجيكي 2- 0، وخرجا معاً باحتلال الشارقة المركز الثالث والاستقلال الرابع بالمجموعة.

ويعلم كوزمين المنافس جيداً، كونه لعب أمامه مباراتين، وبالتالي لديه فكرة مناسبة عنه قبل اللقاء الثالث على الرغم من التعديلات التي جرت بالمنافس، ويعتمد الروماني على مجموعة من مفاتيح اللعب المهمة في صفوفه، منها كايو لوكاس، الذي سجل من قبل في شباك الفريق الطاجيكي، وفراس بالعربي وداركو نياشمتش وجيليرمي بيرو وخالد الظنحاني.

والفريق الطاجيكي ليس غريباً عن جماهيرنا الكروية، ليس فقط لكونه واجهة الشارقة، ولكنه لعب أيضاً ضد شباب الأهلي في نسخة 2021، التي جرت مجمعة في السعودية، وفيها تصدر الاستقلال قمة مجموعته الأولى برصيد 10 نقاط متساوياً بالهلال السعودي، وفي تلك النسخة تعادل الاستقلال مع شباب الأهلي في الجولة الأولى سلبياً، وتفوق في الجولة الخامسة بهدف دون رد، وهي نفس البطولة التي شارك فيها الشارقة وتصدر أيضاً قمة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، ولكنهما (الشارقة والاستقلال)، خرجا معاً من دور الـ 16، على يد الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح، وبيرسيبوليس الإيراني بهدف من دون رد.