إصابة في الكتف تنهي موسم التونسية أنس جابر



تونس (رويترز)

قالت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، وصيفة بطلة البطولات الأربع الكبرى ثلاث مرات، إنها اضطرت إلى إنهاء موسمهما للعام الحالي بسبب إصابة في الكتف، وتراجعت أنس (30 عاما) للمركز 22 في التصنيف العالمي هذا العام وسط مشاكل في اللياقة البدنية وانسحبت من بطولات سينسناتي وواشنطن وأمريكا المفتوحة بسبب مشكلة في الكتف بعد غيابها عن أولمبياد باريس بسبب مخاوف بشأن ركبتها.

وقالت أنس عبر مواقع التواصل الاجتماعي «كان هذا العام صعبا للغاية بالنسبة لي، وكرياضيين فإننا نعلم أن التعافي جزء من الرحلة، بسبب إصابتي المستمرة في الكتف، اتخذت أنا وفريقي الطبي قرارا صعبا بالابتعاد عن التنس لبقية الموسم».

وأضافت المصنفة الثانية عالميا سابقا أنها ستخصص وقتها للمشاريع الخيرية أثناء فترة تعافيها وستعود للملاعب في أستراليا مطلع العام المقبل.