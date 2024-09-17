العين.. والشرطة العراقي أمام النصر السعودي يدشنان سباق «تيفو النخبة»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

دشنت جماهير العين في المواجهة أمام ضيفه السد القطري، وجماهير الشرطة العراقي في مباراته أمام ضيفه النصر السعودي، سباق «تيفو النخبة» لمدرجات الأندية المشاركة في منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، بالتزامن مع انطلاق مباريات «الجولة الأولى» مساء الاثنين.

ورسمت جماهير «الزعيم» بطل النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا 2023- 2024، لوحة زاهية في مدرجات «استاد هزاع بن زايد»، في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وسط حضور 18.926 مشجعاً من أنصار «البنفسج».

ورفعت جماهير العين «تيفو» خاصاً بمناسبة انطلاق مشوار حملة الدفاع عن لقب الموسم الماضي، وحصد «النجمة القارية» الثالثة للزعيم بعد الأولى في 2003، حيث حمل «التيفو» المميز عبارة «نحن من نضع قواعد اللعب.. جاري تحميل بطولة 2025».

وعلى استاد المدينة الدولي في العاصمة بغداد، فرضت جماهير «الشرطة العراقي» والتي حضرت قبل أكثر من 7 ساعات على موعد مباراة فريقها أمام ضيفه النصر السعودي، والتي انتهت بالتعادل 1-1، وجودها على صعيد التنافس الجماهيري في «نخبة آسيا».

وتزين تيفو جماهير الشرطة العراقي بصورة للعام 1971، وهو العام الذي شهد مشاركة الفريق في بطولة الأندية الآسيوية كأول فريق عربي وعراقي في المنافسة القارية، حيث بلغ الشرطة الذي حمل وقتها اسم «آليات الشرطة»، نهائي البطولة في بانكوك بعد تحقيقه 4 انتصارات، منها فوزان على تاج الإيراني حامل اللقب.

وشهدت «الجولة الأولى» من منافسات مرحلة الدوري (الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، مساء الاثنين بجانب تعادل العين والسد القطري، والشرطة العراقي والنصر السعودي 1-1، فوز الأهلي السعودي أمام ضيفه بيرسيبوليس الإيراني 1-0، في حين فاز الاستقلال الإيراني على الغرافة القطري 3-0، ويلتقي اليوم الثلاثاء باختاكور الأوزبكي مع الوصل، والريان القطري مع الهلال السعودي.

وتقام الجولة الثانية من منافسات منطقة الغرب يومي 30 سبتمبر الجاري، و1 أكتوبر المقبل، حيث يلتقي في اليوم الأول الوصل مع الأهلي في دبي، السد مع الاستقلال في الدوحة، وبيرسيبوليس مع باختاكور في أصفهان، النصر مع الريان في الرياض، فيما يشهد مطلع أكتوبر مواجهتي الغرافة والعين في الخور، والهلال مع الشرطة في الرياض.

وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثماني الأولى في منطقة الغرب لمرحلة الدوري، من أجل المنافسة في دور الـ 16.