بالفيديو .. أكرم عفيف يرد على جماهير العين

معتز الشامي (أبوظبي)



رد أكرم عفيف، قائد السد القطري، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، على اتهامه باستفزاز جماهير العين وتعمده «عدم تقدير» الجماهير خلال مباراه فريقه أمام العين في بداية مشوار الفريقين بدوري أبطال آسيا للنخبة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين. وقال عفيف في مقطع فيديو خاص لـ «الاتحاد»: «لم أقصد الإساءة لجماهير العين في لقطة احتفالي بالهدف الأول في المباراة».

وأوضح «في كرة القدم مستحيل أن أقلل من قدر أو احترام أحد، واحتفالي بالأهداف مشهور ويعرفه الجميع منذ سنوات وليس اليوم فقط، واحتفالي بالاشارة لاسمي يعود إلى أنني فخور بنفسي كوني قد سجلت أو صنعت هدفاً، لكن في النهاية لا أستطيع أن أوجه إشارة سلبية إلى أي جمهور».

وأكمل: «إذا أردت أن أقوم بالسيطرة على الكرة أو أن أهدر وقتاً بها، هذا يعود لموهبتي، لكن لا يمكن أن يصل بي الحال للغلط في حق جمهور أو الرد عليه أو أسدد الكرة تجاهه لأن هذا عدم احترام».

ووجَّه عفيف رسالة قال فيها: «كل التقدير لجمهور العين وجمهور الإمارات بشكل عام».

وأنهى تصريحاته قائلاً: «طبيعي أن تقوم جماهير العين باستفزازي من أجل خروجي من اللعب، وأنا أحاول الرد في الملعب، ولكن أبداً لا يمكن أن أسيء للجمهور».