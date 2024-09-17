كارباخال يدعم مبابي قبل مواجهة «الأبطال»



أنور إبراهيم (القاهرة)

وجَّه المدافع الدولي الإسباني داني كارباخال، ظهير أيمن ريال مدريد، رسالة تشجيع ودعم إلى الفرنسي كيليان مبابي، زميله في الفريق، قبل مواجهة شتوتجارت الألماني في الجولة الأولى لدورالمجموعات بدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، في محاولة منه لإزالة أية ضغوط إضافية على اللاعب قبل هذه المواجهة المهمة.

وقال كارباخال: «الكل ينتظر مشاهدة مبابي في أول ظهورله مع «الميرينجي» بدوري الأبطال، وإذا كان أخذ بعض الوقت قبل أن يسجل أول أهدافه في الليجا، فإنه قادرعلى أن يفرض نفسه سريعاً أمام شتوتجارت».

وأضاف كارباخال: «لا أخاف على مبابي من الضغوط، وأتوقع أن يضع بصمته خلال ظهوره الأول في (الأبطال)، مبابي يملك من الخبرة الأوروبية ما يمكّنه من التألق في هذه البطولة، وسوف يعرف جيداً على أرض ملعب (السانتياجو برنابيو) معنى أن يلعب لريال مدريد في هذه البطولة، وأنا متأكد أنه سيتذكر ذلك دائماً».

ويتأهب ريال مدريد لخوض بطولته المفضلة بعد أكثرمن 3 أشهر من حصوله على كأسها «ذات الأذنين الكبيرتين» في النسخة السابقة، بعد تغلبه على بروسيا دورتموند في المباراة النهائية 2/صفر. ويبدأ «البلانكوس» رحلة الدفاع عن لقبه أمام شتوتجارت الذي يعود إلى هذه البطولة بعد 14عاماً من الغياب.

ويدرك كارباخال تماماً أن مبابي المتوج ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وهداف كأس العالم الأخيرة في 2022، سوف يتعرض لرقابة صارمة خلال هذه المباراة، ولكنه يثق في إمكانيات اللاعب ومهاراته وقدرته على تشكيل خطورة على مرمى الفريق الضيف، وأنه سيكون عند حسن ظن جماهير«البرنابيو»، خاصة بعد أن بدأ يندمج وينسجم أكثرمع زملائه في الفريق، ما ظهربصورة واضحة خلال مباراة ريال سوسيداد في الجولة الخامسة للدوري الإسباني«الليجا» (2/صفر) والتي سجل خلالها هدفاً من ركلة جزاء، وحصل أيضاً على لقب «رجل المباراة».