«رجبي الإمارات» يشارك في الجولة الثانية لـ«نخبة آسيا»

دبي (الاتحاد)

تغادر مساء غدٍ الأربعاء بعثة منتخب الإمارات للرجبي للرجال والسيدات إلى الصين، للمشاركة في الجولة الثانية من سلسلة كأس آسيا للنخبة لسباعيات الرجبي، والتي تقام يومي السبت والأحد المقبلين بمدينة هانجتشو مقر دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة، فيما تقام الجولة الثالثة في بانكوك يومي 9 و10 نوفمبر المقبل، وتقام على هامشها اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، والتي ستشهد انتخابات الدورة الجديدة.

ويترأس البعثة محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد، ومعه الدكتور أيمن النعيم عضو مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى 14 لاعباً يمثلون منتخب الرجال، و14 لاعبة لمنتخب السيدات، وأبولو بيرليني مدرب منتخب الرجال وفيلاديلفيا أولاندو مدربة منتخب السيدات، وأعضاء الجهازين الفني والإداري يوسف شاكر ومات بيوتنر وبنيامين جون وفيشنو، وجيني.

ويلعب منتخب الرجال في مجموعة الصين واليابان وماليزيا، حيث سيلعب في الافتتاح مع منتخب الصين صاحب الأرض، ثم يلعب في مواجهة اليابان والمواجهة الأخيرة مع ماليزيا، فيما يلعب منتخب السيدات مع اليابان وهونج كونج وماليزيا، حيث يلعب مباراته الأولى أمام اليابان، ثم هونج كونج وماليزيا، ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، فيما يلعب الثالث والرابع في المجموعتين على المراكز من الخامس إلى الثامن.

وأكد محمد سلطان الزعابي، أمين عام الاتحاد رئيس البعثة، أن الطموحات كبيرة في تعويض ما حدث في الجولة الأولى،خاصة بالنسبة لمنتخب الرجال الذي حقق نتائج غير مأمولة، وقال: كنا نطمح في نتائج أفضل من المركز السابع، رغم أننا ندرك أن المنتخب يضم لاعبين شباب يشاركون للمرة الأولى، بينما منتخب السيدات، الذي يشارك للمرة الأولى في النخبة حقق المركز السادس في الجولة الأولى، وننتظر أن يتطور المستوى في الجولتين الثانية والثالثة، وليس عليهم ضغوط، ولكن الظهور الأول كان جيداً.

وأضاف: المنتخب تدرب بشكل منتظم بعد العودة من كوريا من خلال المعسكرات، وحتى موعد السفر، وهناك تغييرات في صفوف منتخب الرجال، من خلال استبدال 4 لاعبين، شاركوا في الجولة الأولى، وضم 5 لاعبين منهم سعيد المهيري وماجد البلوشي، بجانب 3 لاعبين من أصحاب الخبرة، وسبق أن عقدنا اجتماعاً مع الجهازين الفني والإداري عن أسباب التراجع، وكان السبب دخول الشباب للمرة الأولى، ورغم أننا نريد الدفع بلاعبين صغار للمستقبل، إلا أننا لا نريد أن نخسر سمعتنا، وما حققناه في آسيا من قبل.

ونوه بأن الملعب الذي ستقام عليه البطولة سبق وأن لعبنا عليه في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة، وقال: ننتظر من منتخب الرجال التأهل للمربع الذهبي في الجولة الثانية، وتحسن مركز منتخب السيدات.