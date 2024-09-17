«الرياضات البحرية» يثمِّن إنجاز الفرق الإماراتية في البرتغال وإيطاليا

أبوظبي (الاتحاد)

ثمَّن أحمد الشرياني، أمين عام اتحاد الرياضات البحرية، إنجاز فريقي أبوظبي والشارقة في منافسات الجولة الخامسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-2، وبطولة العالم لزوارق الفورمولا-4، واللتين أقيمتا مؤخراً في البرتغال وإيطاليا، وحصد فريق أبوظبي لقب الجولة عبر المتسابق منصور المنصوري، كي يضمن وبشكل كبير المنافسة على لقب الموسم للبطولة عبر الجولة الختامية، التي تقام نهاية الأسبوع في البرتغال، بالإضافة إلى تحقيق زورق الشارقة لقب بطولة العالم للفورمولا-4 في الجولة الختامية للمنافسة، والتي أقيمت في إيطاليا عن طريق المتسابق أندري سولفاج بوصوله للنقطة 96 في الترتيب العام وحسم المنافسة.

وأكد أحمد الشرياني أن فرق الإمارات المشاركة في البطولات البحرية تعكس مكانة وقوة الرياضة البحرية في الإمارات، التي أضحت بمتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية، في موقع متميز على الخريطة العالمية، وقال: «نتابع الإنجازات والتفوق المستمر للرياضة البحرية الإماراتية، والتواجد على منصات التتويج، ونشكر فريقينا المتميزين (أبوظبي والشارقة) على تحقيق الإنجازات، ونأمل لفريق أبوظبي أن يتوج باللقب في الجولة الختامية من البطولة الأسبوع المقبل».

الجدير بالذكر، أن فريق أبوظبي يتصدر الترتيب العام حالياً لبطولة العالم للفورمولا-2 برصيد 61 نقطة عن طريق نجمه راشد القمزي، ويحل المنصوري ثالثاً برصيد 51 نقطة، وستحسم المنافسة في هذه الفئة نهاية الأسبوع في البرتغال عبر الجولة الختامية.