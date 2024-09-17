الأربعاء 18 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الرياضات البحرية» يثمِّن إنجاز الفرق الإماراتية في البرتغال وإيطاليا

«الرياضات البحرية» يثمِّن إنجاز الفرق الإماراتية في البرتغال وإيطاليا
17 سبتمبر 2024 11:45

أبوظبي (الاتحاد)
ثمَّن أحمد الشرياني، أمين عام اتحاد الرياضات البحرية، إنجاز فريقي أبوظبي والشارقة في منافسات الجولة الخامسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-2، وبطولة العالم لزوارق الفورمولا-4، واللتين أقيمتا مؤخراً في البرتغال وإيطاليا، وحصد فريق أبوظبي لقب الجولة عبر المتسابق منصور المنصوري، كي يضمن وبشكل كبير المنافسة على لقب الموسم للبطولة عبر الجولة الختامية، التي تقام نهاية الأسبوع في البرتغال، بالإضافة إلى تحقيق زورق الشارقة لقب بطولة العالم للفورمولا-4 في الجولة الختامية للمنافسة، والتي أقيمت في إيطاليا عن طريق المتسابق أندري سولفاج بوصوله للنقطة 96 في الترتيب العام وحسم المنافسة.
وأكد أحمد الشرياني أن فرق الإمارات المشاركة في البطولات البحرية تعكس مكانة وقوة الرياضة البحرية في الإمارات، التي أضحت بمتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية، في موقع متميز على الخريطة العالمية، وقال: «نتابع الإنجازات والتفوق المستمر للرياضة البحرية الإماراتية، والتواجد على منصات التتويج، ونشكر فريقينا المتميزين (أبوظبي والشارقة) على تحقيق الإنجازات، ونأمل لفريق أبوظبي أن يتوج باللقب في الجولة الختامية من البطولة الأسبوع المقبل».
الجدير بالذكر، أن فريق أبوظبي يتصدر الترتيب العام حالياً لبطولة العالم للفورمولا-2 برصيد 61 نقطة عن طريق نجمه راشد القمزي، ويحل المنصوري ثالثاً برصيد 51 نقطة، وستحسم المنافسة في هذه الفئة نهاية الأسبوع في البرتغال عبر الجولة الختامية.

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في البرتغال
‏«تورك للدراجات» يستعد للموسم الجديد في إيطاليا
اتحاد الرياضات البحرية
زوارق أبوظبي
البرتغال
إيطاليا
آخر الأخبار
مجموعة "أمنيات" تُطلق "بِيوند"، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً
مجموعة "أمنيات" تُطلق "بِيوند"، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً
16 سبتمبر 2024
بيولي مدربا للنصر السعودي موسمين مقابل 12 مليون يورو
الرياضة
بيولي مدربا للنصر السعودي موسمين مقابل 12 مليون يورو
اليوم 09:14
أرشيفية
الأخبار العالمية
كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية قصيرة المدى
اليوم 09:07
الذهب على استقرار وسط ترقب لقرار الفيدرالي بشأن الفائدة
اقتصاد
الذهب على استقرار وسط ترقب لقرار الفيدرالي بشأن الفائدة
اليوم 08:37
أقل حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 08:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©