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الرياضة

بيكر حارس ليفربول يسدد في كل الاتجاهات: نحن لسنا أغبياء!!

بيكر حارس ليفربول يسدد في كل الاتجاهات: نحن لسنا أغبياء!!
17 سبتمبر 2024 11:39

 
لندن (د ب أ)
طالب أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، سلطات كرة القدم بالتحدث مع اللاعبين بشأن سلامتهم، في الوقت الذي يستعد فيه فريقه لبدء حملته ببطولة دوري أبطال أوروبا، بشكلها الجديد، وقال أليسون قبل مواجهة ميلان في ملعب سان سييرو: «بالنسبة للمشجعين، إنه أمر مذهل. المزيد من المباريات، المزيد من المباريات الكبرى، الفرق الكبرى تواجه بعضها، وبالنسبة لنا كلاعبين، من الجيد أنك ستلعب أمام الأفضل في أوروبا- ودائماً ما تكون فكرة جيدة أن تضيف بعض المباريات في أجندة المباريات غير المزدحمة...أنا أسخر بعض الشيء».
وأردف:«في بعض الأحيان لا يسأل أي شخص اللاعبين عما يفكرون فيه فيما يتعلق بإضافة المزيد من المباريات، لذلك، ربما لا يكون رأينا له أهمية». وأكد:«ولكن الجميع يعلمون فيما نفكر فيه بشأن إضافة المزيد من المباريات. الجميع مرهق من هذا الأمر».
وأوضح:«ولكن يتعين علينا أن نضع هذه الأمور في الاعتبار، وأن نحافظ على تركيزنا على التحدي الكبير الذي ينتظرنا هنا». وسئل الحارس البرازيلي الدولي عن عدد المباريات التي يعتقد أنها ستكون مقبولة للاعب في الموسم الواحد. وقال الحارس البالغ من العمر 31 عاماً، الذي عاد لتوه من أميركا الجنوبية، حيث خاض مباراتين مع المنتخب البرازيلي:«هذا ليس مجرد سؤال يجب أن أجيب عليه». وأضاف:«سواء كان الرقم 30 أو 40 مباراة. الأمر يتعلق بالجلوس معاً، والاستماع لكل الأطراف لأننا نتفهم وجود وسائل الإعلام، والتلفزيون، وجانب يويفا وفيفا، ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، والبطولات المحلية».
وأردف:«نحن لسنا أغبياء، نعلم أن الناس تريد المزيد من المباريات، ولكن الشيء المنطقي أن يجلس كل الأشخاص الذين ذكرتهم- هؤلاء الذين يعدون أجندة المباريات- معاً، والاستماع لكل الأطراف، بما في ذلك اللاعبون». وأكد:«أعتقد أن الكثير من اللاعبين تحدثوا بالفعل بشأن هذا. نحن بحاجة فقط لأن يتم سماعنا. هذا ما نحب فعله، أن نجلس معاً، وأن نفهم الاتجاه التي تريد أن تسلكه كرة القدم- ليس فقط إضافة مباريات، إضافة مسابقات، وإضافة هذا وذاك».
وأردف:«كل ما نريده هو تقديم أفضل ما عندنا لكرة القدم، إذا كنت متعباً لا يمكنك أن تنافس في أعلى المستويات». وأكد:«أريد أن أقدم أفضل ما عندي في كل المباريات التي ألعبها، ولكننا نريد حلاً. لا يبدو أننا قريبون من التوصل لحل جيد من أجل كرة القدم واللاعبين».

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