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الرياضة

منتخب الدراجات إلى «طواف الصين»

منتخب الدراجات إلى «طواف الصين»
17 سبتمبر 2024 12:15

دبي (وام)
أعلن اتحاد الدراجات، مشاركة 5 لاعبين، من ضمنهم 3 وجوه جديدة في طواف الصين الدولي، الذي يقام في مدينة شنغهاي الصينية، في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجاري.
وغادرت بعثة المنتخب الوطني المكونة من 5 لاعبين إلى الصين، استعداداً للمشاركة في الحدث، وتضم اللاعبين، وليد خميس النقبي، ومحمد حميد محراب الصباغ، إضافة إلى اللاعبين الجدد، سعيد محمد حبش، وعمر فاروق المشغوني، وعبد الرحمن سالم البلوشي، ويقودهم المدرب الوطني أحمد المري.
وأكد منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات، أن اختيار الاتحاد للدراجين الجدد، يأتي في إطار حرصه على دعم الأجيال الجديدة، وإكسابهم الخبرات من خلال الاحتكاك مع نخبة الدراجين في العالم. وأوضح أن المشاركة في طواف الصين ليست من أجل التواجد فقط، واكتساب الخبرات، بل للمنافسة على تحقيق نتيجة إيجابية.

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