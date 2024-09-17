موعدنا غداً.. البطل والوصيف يظهران على مسرح دوري الأبطال



مانشستر (أ ف ب)

يستعد مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي أربع مرات متتالية قياسية، لاستضافة إنتر الإيطالي الأربعاء في مباراته الأولى، ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنظامه الجديد، فيما يتطلّع باريس سان جرمان الفرنسي بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي لانطلاقة جيدة أمام جيرونا الإسباني.

هذه المواجهة الأولى بين الفريقين الإنجليزي والإيطالي، بعد لقائهما في نهائي موسم 2022-2023 في اسطنبول الذي انتهى بفوز سيتي 1-0 وتتويجه باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وسيكون الموسم الجديد من المسابقة القارية على موعد مع تغيير جذري، حيث توسعت المشاركة من 32 فريقاً إلى 36، بنظام مجموعة واحدة يخوض فيها كل فريق ثماني مباريات، مع ثمانية فرق مختلفة، بواقع أربع على أرضه ومثلها خارج الديار.

وفي المقابل لم يتحقق حلم باريس سان جرمان بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بصيغته السابقة، وهو يتطلّع أن تحمل النسخة الجديدة الفرج للنادي الفرنسي الذي بدأ الموسم في الدوري بأربعة انتصارات متتالية، وسيكون ضيفه جيرونا الإسباني اختباره القاري الأول.

كان الفريق قد تغلب على بريست وليل بنتيجة واحدة (3-1)، وكلاهما يشاركان في دوري الأبطال هذا الموسم.

بدوره، يلعب الوصيف دورتموند أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي في أول مباراة للمدرب الجديد نوري شاهين ضمن المسابقة.

وكان الفريق بدأ بشكل جيد جداً بتحقيق ثلاثة انتصارات، وتعادل في الدوري، ويأمل بتحقيق نتيجة إيجابية جديدة أمام كلوب بروج، بعد فوزه عليه ثلاث مرات في آخر أربع مواجهات تعادلا في واحدة منها.

ويلعب بولونيا الإيطالي في المسابقة لأول مرة بعد انتظار دام 60 عاماً، وستكون مباراته الأولى أمام ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني، فيما يحلّ سالزبورج النمسوي ضيفاً على سبارتا براج التشيكي، ويستضيف سلتيك الاسكتلندي سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.