سلسلة الحديريات لركوب الدراجات للسيدات تنطلق 20 أكتوبر



أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف جزيرة الحديريات، سلسلة الحديريات لركوب الدراجات الهوائية للسيدات 2024، المخصصة للمبتدئات والمحترفات للمشاركة في هذا السباق الممتع، والذي تبلغ مجموع جوائزها المالية أكثر من 50 ألف درهم، ويُقام الحدث، خلال الفترة من 20 أكتوبر 8 ديسمبر في مضمار الحديريات، ويشمل أربعة سباقات، وتزداد مسافة كل منها تدريجياً لتحقيق الهدف المحدد.

تُستهل السلسلة بسباق افتتاحي بطول 30 كم 20 أكتوبر، يركز على زيادة الوعي بأهمية الوقاية من سرطان الثدي، وذلك في إطار مبادرة «أكتوبر الحديريات الوردي»، بينما تُقام جولة السباق الثانية لمسافة 40 كم 3 نوفمبر، تحت شعار «التحفيز والشمول»، والثالثة لمسافة 50 كم 17 نوفمبر، حيث تتميز أجواء الأخيرة بالفرح والمرح مع تشجيع المُشارِكات على ارتداء أزياء غريبة وغير تقليدية أثناء المنافسة. في حين ستقام جولة الموسم الختامية لمسافة 60 كم 8 ديسمبر، احتفاءً بإنجازات المتسابقات، ويمكن لراكبات الدراجات من الهاويات المشاركة في سباق «جولة الدراجات المجتمعية»، والتي ستكون جزءاً من كل جولة، مع خيارين من المسارات الأقصر مسافةً والمصممة لتشجيع ركوب الدراجات بطريقة اجتماعية وشاملة للجميع.

وتختتم فعاليات سلسلة ركوب الدراجات الهوائية للسيدات 2024 بحفل توزيع الجوائز، بمشاركة فريق الإمارات القابضة للدراجات، ونادي أبوظبي للدراجات، وغيرهم من المعنيين الرئيسيين في قطاع الرياضات النسائية في أبوظبي.