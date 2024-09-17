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الرياضة

حمد الشرقي.. «اليوبيل الذهبي» يزين ملعب دبا

حمد الشرقي.. «اليوبيل الذهبي» يزين ملعب دبا
17 سبتمبر 2024 12:56

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

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واكب نادي دبا، الاحتفال باليوبيل الذهبي والذكرى 50، لتولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مقاليد الحكم في الإمارة، بالتزامن مع مباراة الفريق أمام ضيفه الحمرية ضمن الجولة الأولى لـ «دوري الدرجة الأولى»، التي انتهت بفوز «النواخذة» بثلاثية نظيفة.
وتزينت واجهة ملعب دبا، ومدرجات الاستاد، إضافة الى اللوحة الإلكترونية للملعب بصور سموه، في الوقت الذي ارتدى فيه لاعبو «النواخذة» قمصان خاصة قبل انطلاقة المباراة، تزينت بصور سموه، وعبارة «خمسون عاماً من القيادة الحكيمة».
وحظى نادي دبا، المنافس حالياً في «دوري الأولى»، بمكرمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في العام 2022 بإنشاء ملعب حديث لـ «النواخذة» يتسع لنحو 10 آلاف مشجع، ويعد أحدث المرافق الرياضية لكرة الإمارات، واستغرقت مدة بناء وتجهيز الملعب نحو العام ونصف العام، بتكلفة وصلت 100 مليون درهم.
وحرص سموه على إيلاء الرياضة أهمية خاصة عبر إقامة النوادي وإنشاء الملاعب، وتأسيس الفرق وتنظيم البطولات الكبيرة، واليوم أصبحت الفجيرة صاحبة مركز متقدم في جميع الألعاب على المستويين العربي والدولي.
وحققت إمارة الفجيرة إنجازات كبيرة؛ بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وقد تنامت سُمعتها دولياً في مجال تنظيم البطولات الدولية لمختلف أنواع الرياضات.

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