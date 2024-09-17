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الرياضة

تن هاج وأنتوني.. دقيقة واحدة لا تكفي !!

تن هاج وأنتوني.. دقيقة واحدة لا تكفي !!
17 سبتمبر 2024 13:30


أنور إبراهيم (القاهرة)

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وجّه الهولندي إيريك تن هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي رسالة شديدة اللهجة إلى الجناح البرازيلي أنتوني الذي تراجع مستواه كثيراً منذ الموسم الماضي، ويعاني عدم التأقلم والانسجام مع زملائه، ومع خطط وأفكار المدير الفني، رغم أن هذا الأخير هو الذي أتى به من أياكس أمستردام الهولندي، حيث سبق له تدريبه هناك، قبل قدومه إلى «الشياطين الحمر».
ولم يلعب أنتوني إلا دقيقة واحدة هذا الموسم 2024-2025، في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» عندما نزل بديلاً أمام برايتون في الدقيقة الأخيرة من المباراة. ولم يسهم الجناح البرازيلي الموسم الماضي إلا في 5 أهداف فقط بمختلف المسابقات التي شارك فيها.
وقال تن هاج للصحفيين: إن موقف أنتوني في التدريبات لايعجبه، حيث لايأخذ الأمور بالجدية الكافية، ويبدو غير مبالٍ، ولا يسعى لتطوير نفسه، أو بذل جهد أكبر يؤهله للمشاركة في المباريات الرسمية. وبدا تن هاج وكأنه نادم على ترشيح هذا اللاعب للعب لـ «الشياطين الحمر».
ويقوم تن هاج بتدويراللاعبين في ظل جدول المباريات المشحون، حيث يواجه اليونايتد على ملعب «أولد ترافورد» فريق بارنسلي في كأس الرابطة، غير أن مشاركة أنتوني أساسياً في المباراة مسألة غير مؤكدة، لأن تن هاج مازال يرى أن مستوى أنتوني في التدريبات لايؤهله للعب أساسياً، وأنه مطالب ببذل جهد أكبر حتى يمكنه الحصول على دقائق أكثر في الملعب.
وأوضح تن هاج قائلاً: نحن نتدرب يومياً، ومن يأخذ الأمور بجدية في التدريبات تكون فرصته كبيرة في اللعب، أما من يتراخى أو يتكاسل، فلا مكان له في المباريات الرسمية.
ويلعب اليونايتد مباراته القادمة في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» أمام كريستال بالاس السبت القادم، ويأمل أنتوني أن يشارك في هذه المباراة.
بدأ أنتوني، المولود في 24 فبراير2000، مسيرته الاحترافية في ساوباولو البرازيلي من 2018 إلى 2020، حيث لعب 48 مباراة، وسجل 6 أهداف، ثم شد الرحال إلى أوروبا ليلعب لأياكس أمستردام الهولندي حتى 2022، وسجل 18هدفاً في 57 مباراة، وبعدها اتجه إلى إنجلترا للعب لمانشستر يونايتد بتوصية من تن هاج.
ولعب أنتوني للمنتخب الأولمبي البرازيلي، وانضم إلى منتخب «السامبا» الأول في 2021. 

الدوري الإنجليزي
ايريك تن هاج
الشياطين الحمر
مانشستر يونايتد
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