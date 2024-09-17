العين يستعد لكأس القارات بشعار «لا وقت للراحة»

معتز الشامي (أبوظبي)

أغلق الجهاز الفني لفريق العين، ملف مباراة السد القطري، والتي خرج منها «الزعيم» حامل لقب دوري أبطال آسيا بنقطة من تعادل إيجابي بهدف لمثله، على استاد هزاع، في بداية مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأعلن الأرجنتيني كريسبو مدرب الفريق، ضرورة الوقوف على تفاصيل اللقاء لاستخلاص الدروس الفنية، وتحليل الأداء، خاصة أن الفريق قدم أداء مميزاً في الشوط الثاني، لكن غاب عنه التوفيق بحسب رؤية الجهاز الفني.

ورفع العين شعار «لا وقت للراحة»، حيث يستعد بقوة للمواجهة المرتقبة أمام أوكلاند سيتي يوم الأحد المقبل، في افتتاح مشواره ببطولة «كأس القارات»، التي حلت بديلاً لبطولة مونديال الأندية في شكله القديم، ويشارك فيها العين بصفته حاملاً للقب دوري أبطال آسيا، وفي حالة الفوز يتأهل لمواجهة الأهلي المصري بطل أفريقيا في استاد القاهرة أواخر أكتوبر المقبل.

وعقد الجهاز الفني اجتماعاً مع اللاعبين، عقب نهاية المباراة أمام السد بغرفة خلع الملابس، وشدد كريسبو في حديثه على ضرورة استمرار التركيز والروح القتالية العالية في قادم المواجهات، لاسيما أن الفريق يقاتل على مختلف الجبهات للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية، فضلاً عن المنافسة في بطولات عالمية بالمشاركة في كأس القارات بصفته بطل آسيا، وطالب اللاعبين بتعويض التعادل أمام السد، والظهور بشكل مميز.

وتأخر العين في الشوط الأول أمام السد، ولكنه عادل النتيجة في الدقيقة 79، وأضاع فرصاً عدة محققة للتسجيل، ولم ينجح في ترجمة سيطرته على مجريات اللعب بمزيد من الأهداف ليكتفي بنقطة وحيدة في مستهل مشواره الآسيوي.

ومن جهته، أعرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب العين، عن سعادته بما قدمه لاعبو «الزعيم» أمام السد القطري، رغم التعادل 1-1، ورداً على ما يحتاج إليه الفريق في قادم المباريات لتطوير الأداء، خاصة أن الجماهير لم تكن راضية عن التأخر، ثم التعادل، وإضاعة المزيد من الفرص مع ارتكاب أخطاء دفاعية، قال: «بشكل عام أنا سعيد بمردود اللاعبين، ولا نحتاج لأي شيء في قادم المباريات سوى مزيد من التركيز والأداء القوي، لقد سيطرنا على مجريات اللعب، والنتيجة العادلة هي الفوز للعين، وليس التعادل، ولكني واثق أن اللاعبين قادرون على تقديم الأفضل».

وأضاف: «نحن كنا الأفضل في المباراة، ولو حالفنا التوفيق، لسجلنا 3 أهداف على الأقل، وبالتالي لا توجد مشكلة في الفريق، بينما الحديث عن ارتكاب بعض المدافعين أخطاء، فهذا نعمل على تجنبه مستقبلاً، ولكن الأخطاء الفردية تحدث في المباريات، وهذا وارد في كرة القدم، والأهم أن نحرص على عدم تكرارها».

وأكمل: «تأخرنا في الشوط الأول، ولكن أظهرنا شخصية الفريق في الشوط الثاني، الذي شهد أداء أفضل من جميع اللاعبين».

وحول عدم الدفع بلابا كودجو في التشكيل الأساسي للعين، والتأخر في إشراكه بالمباراة، رد كريسبو قائلاً: «هذا قراري، وأنا هنا لاتخاذ القرارات الفنية، بحسب مسار المباريات، لقد كنا نسيطر على مجريات اللعب، وتراجع السد للدفاع من منتصف الملعب، وأردنا الاحتفاظ بالابا، والدفع به في الوقت المناسب بحسب سيناريو المباراة، وقد حدث ذلك بالفعل عندما شارك».