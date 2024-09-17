تيليس يفتح النار على النصر السعودي ويكشف دور رونالدو!

معتز الشامي ( أبوظبي )

تحدث البرازيلي أليكس تيليس الظهير الأيسر السابق لفريق النصر السعودي، ولاعب بوتافوجو البرازيلي الحالي، عن كواليس رحيله عن صفوف العالمي بعد فسخ عقده بالساعات الأخيرة في الميركاتو الصيفي.

وقال الظهير الأيسر لفريق بوتافوجو البرازيلي في تصريحات لصحيفة «جلوبو سبورت» البرازيلية: «علمت برحيلي عن النصر في آخر ساعات من فترة الانتقالات الصيفية بأوروبا وكنت مع زوجتي في عطلة، بعدما أبلغ النادي بالاستغناء عن خدماتي لتسجيل لاعب آخر».

أكمل تيليس: «في بداية الأمر أخبرني مسؤولو النصر باستمراري في الموسم الجاري، لكنهم اضطروا لاتخاذ قرار حول اللاعبين الأجانب وتم اختياري من أجل الرحيل وكان على الانصياع لذلك وفسخت عقدي».

وكشف تيليس عن دور كريستيانو رونالدو داخل النصر، قائلًا: «يتدخل في القرارات الكبيرة داخل النصر، لأنه النادي يقدر آرائه وتجربته الكبيرة في اللعبة، حينما يقول رونالدو شيئاً فالجميع في النصر يضع ما يقوله نصب أعينهم وفي اعتبارهم».

واصل الظهير البرازيلي تصريحاته: «تحدث معي كريستيانو رونالدو وشجعني على القدوم إلى النصر من مانشستر يونايتد في صيف 2023 وطلب مني التواصل معه حال حدوث أي عقبات لكن الأمور سارت على ما يرام».

وتابع: «لم أستطع رفض العرض السعودي وتمثيل النصر وأحسست بمسؤولية أن ألعب بشكل جيد، بسبب كريستيانو رونالدو الذي فتح لي باب القدوم إلى السعودية».

وحصل البرازيلي أليكس تيليس على 6 ملايين دولار، نظير فسخ عقده مع نادي النصر السعودي، قبل إنضمامه إلى صفوف فريق بوتوفاجو البرازيلي.

ووقع أليكس تيليس عقداً مع بوتوفاجو البرازيلي ينتهي في 31 ديسمبر 2026 بعد رحيله عن النصر السعودي الصيف الماضي.

انضم البرازيلي أليكس تيليس إلى صفوف النصر السعودي قادماً من مانشستر يونايتد في صيف 2023، وشارك لمدة موسم مع العالمي، حيث خاض 38 مباراة وأحرز 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، وتوج معه بلقب وحيد وهو البطولة العربية للأندية 2023.