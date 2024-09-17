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الرياضة

«كوزمين» يُجهز مفاجأة في لقاء الشارقة والاستقلال الطاجيكي!

«كوزمين» يُجهز مفاجأة في لقاء الشارقة والاستقلال الطاجيكي!
17 سبتمبر 2024 15:15

علي معالي (أبوظبي)
رتب الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة أوراقه بشكل جيد قبل لقاء اليوم، ضد الاستقلال بطل طاجيكستان في أولى مبارياته بالمجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا 2، وذلك على استاد دوشانبي المركزي، وقام كوزمين بتجهيز مفاجأة للمنافس، سواء في طريقة اللعب أو في العناصر التي ستتواجد في قائمة المباراة، حيث سيكون البرازيلي الشاب جيليرمي بيرو هو المفاجأة الجديدة في تشكيلة «الملك» كون المنافس لم يشاهده من قبل.
وفيما يخص حراسة المرمى ستكون المنافسة موجود حتى اللحظات الأخيرة بين مايد محسن وخالد توحيد، وتميل الكفة تجاه خالد توحيد لتكون أول مشاركة آسيوية له في البطولة القارية، وفيما يخص غياب ماجد راشد في خط الوسط فهناك اختيارات متنوعة ما بين ماجد حسن والكرواتي داركو ومحمد عبدالباسط.

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