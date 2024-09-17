‏«تورك للدراجات» يستعد للموسم الجديد في إيطاليا

أبوظبي (الاتحاد)

‎اختتم فريق تورك للدراجات الهوائية معسكره الإعدادي في إيطاليا، وبمشاركة 6 دراجين إماراتيين، من أجل التحضير للاستحقاقات المقبلة في الموسم الجديد، وأبرزها المنافسات التي ينظمها اتحاد الدراجات الهوائية، وبطولة السلم للدراجات الهوائية الأكبر من نوعها في العالم لمنافسات الهواة الدراجات الهوائية، وطواف الشارقة الدولي وطواف البحرين أيضاً هذا العام.

‎تأسس فريق تورك عام 2015، من قبل مجموعة من الشباب المواطنين من هواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة عموماً، والدراجات الهوائية على وجه الخصوص في المجتمع، ونجح الفريق خلال هذه المدة الزمنية من تسجيل اسمه كمنافس ذي حضور قوي في العديد من البطولات المحلية والخارجية، وسط طموح بحصد المزيد من النتائج الإيجابية.

‎واعتبر زعل خليفة بن زعل، مدير الفريق، أن اختيار إيطاليا لإقامة المعسكر جاء بالنظر لأهمية رياضة الدراجات الهوائية في هذه الدولة الأوروبية التي تزخر بأبطال اللعبة، إلى جانب توفر التجهيزات اللازمة من أجل التحضيرات، ووجود التضاريس التي تساهم في رفع مستويات الدراجين، وتجهيزهم بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.