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الرياضة

سوزا: شباب الأهلي يواجه صعوبات أمام الحسين الأردني

سوزا: شباب الأهلي يواجه صعوبات أمام الحسين الأردني
17 سبتمبر 2024 15:30

مراد المصري (أبوظبي)
أكد باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، اكتمال التحضيرات لمواجهة الحسين إربد الأردني يوم غدٍ الأربعاء في لقاء ضمن دوري أبطال آسيا 2، معتبراً المواجهة تحدياً جديداً يخوضه الفريق في الموسم الحالي، ويجب مواجهته بنفس الحافز الذي استهل به الفريق الدوري.
وقال سوزا في المؤتمر الصحفي التقديمي الذي عقد اليوم: «هذه بطولة مهمة نرغب في المنافسة عليها، وهذا يتطلب منا الكثير، وكلنا ثقة في تحقيق ما نصبو إليه، يجب أن نتحكم في إيقاع المباراة، ويكون لدينا حافز وشغف لاستكمال المرحلة الحالية من النتائج الإيجابية».
وأكد المدرب احترامه للمنافس، متوقعاً أن يواجه الفريق صعوبات أمام منافس قوي ومتمرس، ويملك لاعبين جيدين نجحوا في تقديم موسم مميز، وطالب لاعبيه بالتركيز طوال التسعين دقيقة، والأداء بجماعية، مشدداً على أهمية إبراز هوية الفريق، وبذل الجهد اللازم لتحقيق النتيجة المطلوبة.
فيما أشار برينو كاسكاردو، لاعب شباب الأهلي، إلى أن المواجهة ستكون في بطولة قوية تتطلب الدخول فيها بأفضل التطلعات الممكنة، وقال: «نحترم المنافس، ونحرص كلاعبين على تقديم كل ما نملك لإسعاد الجماهير التي تساند الفريق في جميع المباريات».
وأضاف: «الجهاز الفني يواصل العمل معنا من أجل تصحيح الأوضاع، والوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية من الناحتين الفنية والبدنية، ونسعى لإبراز هويتنا، نحن نمثل نادياً كبيراً هو شباب الأهلي، ولدينا نتائج إيجابية نرغب في مواصلتها».

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