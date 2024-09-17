نادي دبي للسلة يرسم ملامح انطلاقته نحو العالمية

علي معالي (دبي)

أعلن نادي دبي لكرة السلة تشكيلة فريقه بشكل رسمي قبل مشاركته التاريخية للمنافسة في أوروبا نهاية الأسبوع الحالي، في انطلاقة احترافية مميزة، وذلك في مؤتمر صحفي عقد في نادي شباب الأهلي بدبي، حيث تقام أولى مبارياته الأحد المقبل في كوكا كولا أرينا بدبي.

ونادي دبي للسلة هو أحدث أندية الدولة، حيث تأسس 2023 على يد رائد الأعمال عبد الله سعيد النابودة، وهو أول فريق من الإمارات ينافس في مباريات رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي.

واحتفالاً بانطلاقة الفريق نحو المنافسات المثيرة تم الكشف عن الكثير من تفاصيل الفريق المفاجئ في ملاعبنا في مؤتمر صحفي حضره علي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وديجان كامينياسيفتش، المدير العام والمؤسس المشارك لنادي دبي لكرة السلة، ويوريتشا جوليماش، المدرب الرئيسي، وقائد الفريق كليمن بيربليتش.

ويقود دايفس بيرتانز، نجم دوري NBA السابق، تشكيلة الفريق القوي، الذي يضم لاعبين من الفلبين وأميركا وصربيا وكرواتيا وسلوفينيا والأردن وتركيا ولاتفيا، والذين لعب العديد منهم لفترة طويلة في أوروبا وأميركا.

قال علي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي: «إضافة نادي دبي لكرة السلة تعزز مكانة دبي كمركز رياضي عالمي، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات، ومن المؤكد أن وجود هذا الفريق هنا سيعزز من مكانة دبي وجهة رياضية رائدة على مستوى العالم».

وقال ديجان كامينياسيفتش المدير العام: «تعتبر دبي واحدة من أبرز المدن العالمية، وإطلاق فريق كرة سلة جديد من الصفر يمثل لحظة فخر كبيرة لنا. وانضمامنا لبطولة رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي يعكس مدى طموحنا كناد، ولدينا لاعبون سبق لهم اللعب في دوريات أوروبية، وفي الدوري الأميركي للمحترفين، وهم من نخبة الرياضيين في هذا المجال، واستقطاب هؤلاء اللاعبين هو إنجاز كبير لمدينتنا ولنادينا».

وأضاف: «نتطلع إلى استقبال دعم المجتمعات المحلية، لأن هذا الدعم يمكن أن يكون مصدر إلهام للفريق، معاً، كفريق واحد، أمامنا فرصة لتحقيق إنجازات كبيرة».

وأعرب المدرب يوريتشا جوليماش عن تطلعاته لأداء رائع لأول مواسم الفريق تحت إشرافه، حيث فاز بلقب دوري الدرجة الثانية لرابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي عام 2019 وفاز بالدوري الوطني في سلوفينيا، خلال الأعوام 2019 و2021 و2022.