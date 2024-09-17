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الرياضة

760 لاعباً في بطولة العالم لبناء الأجسام بالفجيرة

760 لاعباً في بطولة العالم لبناء الأجسام بالفجيرة
17 سبتمبر 2024 16:30

الفجيرة (الاتحاد)
كشفت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للهواة والمحترفين لبناء الأجسام والفيزيك «مستر أند مس وورلد - الفجيرة 2024»، عن مشاركة 760 لاعباً ولاعبة في البطولة، التي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر المقبل في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الأجسام.
جاء ذلك، في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، والمهندس محمد بن ماجد، رئيس اللجنة المنظمة ومدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، وأحمد نعسان من الراعي الرسمي، وفيصل الغيص الزعابي، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة الحكام.
وأكد الشرقي، أن دعم القيادة الرشيدة قاد لنقلة نوعية مميزة في جميع الرياضات، ومنها في بناء الأجسام، حيث أصبحت بطولات بناء الأجسام في الفجيرة ذات صدى عالمي مميز.
من جانبه، أشار المهندس محمد بن ماجد، إلى التغطية الإعلامية الكبيرة المتوقعة للحدث، إلى جانب المشاركة من نخبة الأبطال الذين يعتبرون الأفضل في العالم، وفيما وصل عدد المشاركين إلى 760 لاعباً ولاعبة منهم 231 في المحترفين، و347 في الهواة و182 سيدة وامرأة، فإن باب التسجيل مازال مفتوحاً.
وأوضح ابن ماجد، أنه تم توجيه الدعوة لنخبة من الحكام الدوليين، إضافة إلى محكمي بناء الأجسام المعتمدين من قبل اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بينما ستكون الجوائز مجزية، إضافة إلى 15 بطاقة احتراف دولية.

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اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
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