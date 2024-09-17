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الرياضة

ميلان يحتفي بـ «أسبوع الموضة» أمام ليفربول!

ميلان يحتفي بـ «أسبوع الموضة» أمام ليفربول!
17 سبتمبر 2024 17:30

مراد المصري (أبوظبي)
وسط ترقب مواجهة أيه سي ميلان وليفربول، الليلة في انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا، أعلن النادي الإيطالي، إطلاق مجموعة ملابس جديدة، خلال «أسبوع الموضة» في المدينة الإيطالية، احتفالاً بمرور 125 عاماً على تأسيس النادي.
وجاء الإعلان عن إطلاق هذه المجموعة من الملابس، بالتعاون مع «أوف وايت»، والتي تستمد جذورها من تاريخ النادي، وتجمع بين الرموز الأيقونية التي يميزها اللونان الأحمر والأسود، مع رسومات كرة القدم القديمة و«125»، بالإضافة إلى لمسات ذهبية لإحياء الذكرى والإرث الذي خلفته. 
وشارك عدد من نجوم الفريق في إطلاق هذه المجموعة، مثل الحارس مايك مينيجان، والمهاجم ألفارو موراتا.

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