منتخب السيدات يتفوق على الإكوادور في «أولمبياد الشطرنج»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق منتخبنا الوطني للسيدات الفوز على منتخب الإكوادور بنتيجة 3.5 مقابل نصف نقطة، في الجولة السادسة من منافسات الأولمبياد العالمي للشطرنج رقم 45، والذي تستضيفه العاصمة المجرية بودابست، ويستمر حتى يوم 23 سبتمبر الجاري بمشاركة 190 دولة، وهو الفوز الثالث للمنتخب ورفع رصيده إلى 8 نقاط، وتصدر المنتخب ترتيب المنتخبات العربية بينما انفرد منتخب الهند بصدارة البطولة برصيد 12 نقطة بعد الفوز على منتخب أرمينيا.

ونجحت روضة السركال في الفوز على أورتيز، وتمكنت وافية المعمري من الفوز على إيفيلين واجنشتوز في مباراة استمرت 5 ساعات، وتغلبت عنود عيسى على ميرندا فارخاس وتعادلت زينب المعمري مع أرليت كايسيدو.

وأهدر منتخبنا الوطني للرجال فرصة الفوز على منتخب السويد بعد مباراة كبيرة خسرها 1.5 مقابل 2.5 نقطة، حيث تعادل الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن مع الأستاذ الدولي الكبير نيلز جرانديليوس في مباراة دراماتيكية ومتقلبة، وعلى الرقعة الثانية قدم لاعبنا عمار السدراني مباراة رائعة ضد الأستاذ الدولي الكبير إيريك بلومفيست بالقطع البيضاء وحقق فوزاً مستحقاً، وكان زميله أحمد فريد قد خسر مباراته مع مارتين لوكاندر وخسر إبراهيم سلطان من ميلتون بانتزار في مباراة تسيدها إبراهيم من البداية حتى النهاية، ولكنه ارتكب خطأ كبيراً أدى إلى خسارته للمباراة ليتجمد رصيد منتخبنا الوطني للرجال عند النقطة السادسة ويلتقي منتخب جواتيمالا في مباراة بالجولة السابعة.