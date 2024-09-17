تحكيم إماراتي في دوري أبطال آسيا

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الكرة، أن الاتحاد الآسيوي قرر تكليف طاقم تحكيم إماراتي دولي بقيادة عمر آل علي، لإدارة مباراة أولسان الكوري وكواساكي الياباني في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويضم الطاقم أيضاً محمد أحمد يوسف «الحكم المساعد الأول»، وجاسم عبد الله «الحكم المساعد الثاني»، ويحيي الملا «حكم الفيديو»، ومحمد عبيد خادم «مساعد حكم الفيديو»، وسلطان محمد صالح «الحكم الرابع».

كما يدير طاقم إماراتي بقيادة أحمد عيسى درويش، ومعاونة كل من سعيد المرزوقي، وياسر سبيل، مباراة موهان الهندي، ورافشان الطاجيكي في دوري أبطال آسيا 2.