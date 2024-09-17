فتوح ينتظم في تدريبات الزمالك بعد الإفراج عنه



القاهرة (د ب أ)

ينتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري في تدريبات فريقه اليوم بعد الإفراج عنه بكفالة 50 ألف جنيه في قضية دهس مواطن بالقرب من مطروح.

وذكر المركز الإعلامي للزمالك أن أحمد فتوح سوف ينتظم في التدريبات على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف ذات المصدر:« يستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين، استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية».

يذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، انتهى بفوز الزمالك بهدف من دون رد سجله عبد الله السعيد.