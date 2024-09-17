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الرياضة

9 أندية في دورة كرة الطائرة بخورفكان

9 أندية في دورة كرة الطائرة بخورفكان
17 سبتمبر 2024 19:00

 
الشارقة (الاتحاد)

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شهدت الدورة التحضيرية لكرة الطائرة مشاركة تسعة أندية، بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي على صالة نادي خورفكان، وجاءت ضمن تحضيرات الأشبال والناشئين بأندية الإمارة للموسم الجديد، ورفع المستويات البدنية والفنية للاعبين. شاركت في الدورة أندية خورفكان والشارقة وكلباء والمدام والبطائح والذيد ومليحة، إضافة إلى الوصل والنصر، وتضمن نظام البطولة تأهل الأول والثاني عن كل مجموعة.
في نتائج البطولة وفي فئة الأشبال، حصل الوصل على المركز الأول، وجاء الذيد ثانياً والنصر ثالثاً، وعن فئة الناشئين، الأول النصر، والثاني كلباء والثالث الوصل، حضر البطولة الدكتور الدكتور باسم النقبي، نائب رئيس اتحاد الطائرة وأعضاء مجلس إدارة نادي خورفكان، والوليد بن محمد المشحوط، اختصاصي اللعبة بإدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس.

الكرة الطائرة
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