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الرياضة

فتح باب التسجيل لأولى جولات الشراعية 22 قدماً

فتح باب التسجيل لأولى جولات الشراعية 22 قدماً
17 سبتمبر 2024 19:30

 
دبي (الاتحاد)

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أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، الذي يقام يوم السبت المقبل في افتتاح فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2024 - 2025، ويتوقع أن يشهد السباق مشاركة كبيرة من قبل محبي الرياضات البحرية المحلية من جيل المستقبل الصاعد للتنافس على ألقاب الجولة الأولى من بطولة دبي والتي تشمل فئتين، الأولى مخصصة للشباب تحت 21 سنة (مواليد 2003)، والثانية لفئة الناشئين تحت 16 سنة (مواليد 2008).
وأكد محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن اللجنة المنظمة وضعت تصوراً محكماً لإنجاح السباق، وقال: البرنامج الزمني لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، سيتضمن عقد اجتماع تنويري بين اللجنة المنظمة والمتسابقين لإطلاع النواخذة والملاك والبحارة المشاركين على التعديلات الخاصة بالقوارب والمعتمدة من قبل الاتحاد البحري، والتي تشمل المواصفات التي تخص البدن، وكذلك كراسة الشروط ولائحة المشاركة في بطولة دبي.

 

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