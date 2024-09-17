النصر السعودي يقيل مدربه كاسترو بعد «تصريح مستفز»



معتز الشامي (أبوظبي)

ما أن عادت بعثة فريق النصر السعودي من بغداد بنقطة وحيدة من التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام الشرطة العراقي، في افتتاح مشوار «العالمي» في دوري أبطال آسيا للنخبة، حتى قررت إدارة نادي النصر إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب لويس كاسترو «63 عاما»، الذي طالبت أصوات نصراوية بضرورة إقالته قبل فترة طويلة ولكن تمسكت إدارة «العالمي» بالاستقرار الفني وفضلت استمراره سابقا.

ووصف مراقبون قرار النصر بأنه جاء لـ «كسر غرور» المدرب البرتغالي بعد سلسلة من النتائج السلبية واهتزاز مستوى الفريق ما بين المنافسات المحلية والقارية، حيث تحدى كاسترو الصحفيين المرافقين لبعثة النصر في العراق، عندما رد عليهم بنبرة حملت انتقادات لاذعة عقب مباراة الشرطة أمس، ردا على سؤال استفزه بشأن احتمالية إقالته قائلا: «لا أريد تجريحكم أو إهانتكم، وعندما أتحدث معكم أحاول قول ألطف الكلمات، ولكنكم لا تفعلوا ذلك معي»، واعتبر الكثيرون أسلوب تصريح المدرب بـ «المسيء» للإعلاميين ويحمل الكثير من الغرور.

ولم يكتف المدرب بذلك ولكنه أضاف قائلا «أتعرض للانتقادات وغيرها من الأمور السلبية، والكذب شيء سيئ جدا، ويجب قول الصدق في جميع المواقف لأنه الشيء الأفضل، كما أنني طوال مسيرتي لم يعرف أي شخص من هو وكيل أعمالي، لأن وكيلي هو العمل والاجتهاد، كما أنني لم أتعرض للإقالة على مدار 28 عاما».

وكان كاسترو قبل درب الدحيل القطري قبل محطته مع النصر منذ يوليو 2023، ويحتل النصر الترتيب السابع في الدوري السعودي حاليا من فوز واحد وتعادلين.