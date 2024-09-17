هالاند على أعتاب نادي الـ100



لندن (د ب أ)



أصبح القناص النرويجي الدولي إرلينج هالاند على أعتاب الوصول لرقم قياسي استثنائي، لكن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي أكد أنه لا يمكنه أن يطالب هدافه المتألق بالمزيد. وقال: «خبرة اللعب مباراة تلو الأخرى، ستتحسن».

وسجل هالاند 99 هدفاً خلال 103 مباريات لمانشستر سيتي منذ قدومه من صفوف بوروسيا دورتموند في صيف 2022. وقد يصل هالاند لحاجز 100 هدف عبر المواجهة أمام ميلان في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا غداً الأربعاء.

وقال جوارديولا «مع خوض المزيد من المباريات سيصبح أفضل، وبطريقة طبيعية، ليس لأننا فعلنا شيئاً مميزاً أو لأنه يتدرب على شيء مميز، بل بطريقة طبيعية فقط».

وسجل هالاند 52 هدفاً خلال 53 مباراة على مستوى البطولات كافة في الموسم الأول له مع سيتي، وهذا الأمر نال إعجاب جوارديولا لأنه قال إن هالاند كان يعاني مشاكل عضلية في الأشهر الأولى له في ملعب الاتحاد، و«تعثر بعض الشيء».

وفي الموسم الحالي، أكد جوارديولا أن هالاند لا يعاني من الإصابة وذهنه صافي، بعد حصوله على عطلة طويلة هذا الصيف نظراً لعدم تأهل منتخب النرويج إلى يورو 2024.

ويتصدر هالاند ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد تسع أهداف بعد أن سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» مرتين، بالإضافة إلى تسجيله هدفي الفوز 2 - 1 في شباك برنتفورد، في أول أربع جولات من الموسم. وأشار جورديولا «لا أتوقع أن يسجل ثلاثة أهداف في كل مباراة، هدفين، ثلاثة أهداف، هدفين، عندما يحدث ذلك فهي ليست مشكلة لأنني أعرف إمكاناته».

وأكد «لكن الفارق عن الموسم الماضي هو أنه في حالة جيدة، لا توجد مشاكل، وعندما يكون اللاعب في هذا الشعور، يكون بإمكانه تقديم أفضل ما لديه».