الوصل يُدشن مشوار «النخبة الآسيوية» بـ«نقاط تاريخية»

معتز الشامي (أبوظبي)

حقق الوصل فوزاً مهماً 1-0 على حساب مضيفه باختاكور الأوزبكي في المباراة التي جمعت بينهما في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليحصد «الإمبراطور» أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة، ويعود حامل لقب الدوري، بفوز ثمين هو الثاني له خارج ملعبه، مع مشاركته الرابعة تاريخياً بالبطولة القارية، بعد الفوز على القوة الجوية العراقي 2-1 في الكويت عام 2008.

سجل هدف الوصل المغربي سفيان بوفتيني من رأسية في الدقيقة 64.

وتعود أهمية المكسب الوصلاوي إلى كونه الثاني في تاريخ مشاركاته الآسيوية خارج أرضه، والأول على حساب باختاكور في طشقند كونه اللقاء الأول الذي يجمع الفريقين أيضاً في تاريخ البطولة، بينما سبق للوصل والتقى فريقاً آخر من أوزبكستان وهو ناساف الأوزبكي لمرتين، وخسر في المباراتين.

وإجمالاً يعد هذا هو الفوز الخامس لفريق إماراتي على باختاكور في آخر 9 مواجهات جمعت أصحاب الأرض بفرق دورينا في المحفل القاري، مقابل 3 مرات تعادل وفوز وحيد للفريق الأوزبكي.

وبالعودة للمباراة، فقط شهدت أفضلية للوصل، الذي أضاع خط هجومه أكثر من 3 أهداف محققة، من فرصة خطيرة، أبرزها انفراد أداما ديالو الذي سدد قوية ارتطمت في القائم الأيسر لحارس باختاكور وعادت إلى داخل الملعب في الدقيقة الثالثة.

ولعب الوصل بطريقة الضغط العالي أمام فريق باختاكور، الذي تراجع للدفاع، ولجأ إلى اللعب على المرتدات ولكن استبسل دفاع الوصل، كما شكلت تحركات الخط الأمامي بقيادة علي صالح وكايو كانيدو وأداما وسياكا سيدي به، خطورة كبيرة على مرمى الفريق الأوزبكي طوال الشوطين، لينجح «الفهود» في العودة بـ3 نقاط مستحقة في بداية مشوار الفريق بدوري أبطال النخبة.