استبعاد حكم من إدارة مباراة بالدوري الإنجليزي لهذا السبب!!



لندن (رويترز)



لن يدير الحكم أنتوني تيلور مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مطلع الأسبوع المقبل بعد تعرضه لإساءات على وسائل التواصل الاجتماعي عقب فوز تشيلسي 1 - صفر خارج ملعبه على بورنموث وفي ظل تحقيق تجريه الرابطة الدوري الممتاز.

وأشهر الحكم (45 عاماً) رقماً قياسياً من البطاقات الصفراء في الدوري الإنجليزي الممتاز بلغ 14 إنذاراً خلال مباراة السبت منها ثمانية للاعبي تشيلسي.

وقال متحدث باسم لجنة الحكام في إنجلترا «إن تيلور سيكون حكماً رابعاً في مباراتين مطلع الأسبوع المقبل بعد تعرضه لإساءات على وسائل التواصل الاجتماعي»، والمبارتان هما ساوثامبتون أمام إبسويتش يوم السبت وبرايتون آند هوف ألبيون ضد نوتنجهام فورست يوم الأحد.