حدث استثنائي.. يوفنتوس يدفع بأصغر تشكيلة في تاريخه بدوري الأبطال



معتز الشامي (أبوظبي)



أعلن تياجو موتا، مدرب يوفنتوس، تشكيلة فريقه لموجهة آيندهوفن مساء اليوم على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن مباريات الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا بشكله الجديد، وكشفت شبكة أوبتا العالمية عن معلومة تاريخية صادمة، وهي أن اليوفي يدفع الليلة بأصغر تشكيلة أساسية له على الإطلاق في مباراة بتاريخه بدوري أبطال أوروبا، ويبلغ متوسط أعمار لاعبي اليوفي في تشكيلة مباراة اليوم 25 عاماً و149 يوماً.

ويقود هجوم يوفنتوس في مباراة اليوم، الصربي دوسان فلاهوفيتش، ومن خلفه الثلاثي، كينان يلدز ونيكولاس جونزاليس وتيون كوبمينرس.

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

يوفنتوس: دي جريجوريو - كامبياسو - بريمير - جاتي - كالولو - لوكاتيلي - ماكيني - يلدز - كوبمينرس - جونزاليس - فلاهوفيتش.

آيندهوفن: درومل - دامس - بوسكاجلي - فلامنجو - ليديزما - فيرمان - تيل - شوتين - تيلمان - باكايوكو - دي يونج.