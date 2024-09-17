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الرياضة

الشارقة يعود من طاجيكستان بـ «نقاط الاستقلال»

الشارقة يعود من طاجيكستان بـ «نقاط الاستقلال»
17 سبتمبر 2024 22:09

علي معالي (أبوظبي)
حصد فريق الشارقة النقاط الكاملة لمباراته ضد استقلال طاجيكستان بالفوز 1-0، في دوشانبي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا 2، سجل الهدف التونسي فراس في الدقيقة 72، في مباراة شهدت سيطرة «الملك» على معظم مجريات المباراة، ليحصد الفريق 3 نقاط مهمة في بداية مشوار البطولة.
بدأ الشارقة مهاجماً من البداية عن طريق طرفي الملعب من خلال كايو لوكاس وعثمان كمارا وانطلاقات باكو ألكاسير الذي قاد هجوم الفريق، ومن خلفه تواجد الكرواتي الجديد داركو نياشمتش، وهددوا مرمى الفريق الطاجيكي بأكثر من هجمة.
وكانت نسبة سيطرة الشارقة على الشوط الأول بنسبة 54% مقابل 46، ولم تظهر أية خطورة للمهاجم باكو، وكان داركو أفضل عناصر الشارقة، وتبادل ثلاثي الهجوم المراكز في الخط الأمامي، وسدد الشارقة 7 كرات على مرمى المنافس الطاجيكي، مقابل اثنتين على خالد توحيد.
ضغط الشارقة في الشوط الثاني وكاد كايو وشاهين عبدالرحمن أن يسجلا بعد فرصتين كبيرتين، لكن حارس الاستقلال كان بالمرصاد.
ونجح البديل فراس بالعربي في أن يسجل هدف الشارقة الأول في الدقيقة 72 ليضع فريقه في المقدمة، وقام كوزمين بالدفع بالبرازيلي الجديد بيرو في الدقائق الأخيرة.

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